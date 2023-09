Horoskop heute: Tageshoroskop kostenlos für den 11.9.2023

Hadere nicht mit Deiner Vergangenheit, denn diese kannst Du nicht verändern. Waren die Ereignisse in Liebe und Beruf vielleicht nicht nach Deinen Vorstellungen, so kannst Du dennoch Deine Lehren aus ihnen ziehen.

In der Erregung sagst Du schnell etwas, das Du später bereust. Sollte das so sein, dann entschuldige Dich am besten. Singles sind die absoluten Glückskinder. Sie werden in der nächsten Zeit einen wahren Siegeszug antreten. Das riecht nach Eroberung!