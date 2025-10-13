Horoskop heute: Tageshoroskop kostenlos für den 13.10.2025

Horoskop heute, Montag, 13.10.2025 - Tageshoroskop aller ☆ Sternzeichen. ✓kostenlos ✓tagesaktuell ✓für Mann & Frau | Jetzt Zukunft erfahren!

Wohin wird Dich Dein Weg führen? Die Antwort auf diese und weitere Fragen verbirgt sich in den Sternenkonstellationen. Dein Horoskop für den heutigen Montag, dem 13. Oktober, zeigt Dir, was an diesem Tag passieren kann.

Dein kostenloses Horoskop am Montag, dem 13.10.2025

Dein persönliches und kostenloses Tageshoroskop für Montag, den 13.10.2025. © 123RF/Tatiana Kasianova Das Universum lässt Dir die Wahl. Du kannst Dich von den Ängsten aus Deiner Vergangenheit einschüchtern lassen und Dir Sorgen um Deine Zukunft machen. Oder Du kannst ein bisschen Ungewissheit in Bezug auf Dein Schicksal akzeptieren und stattdessen Dein Leben genießen.

Die Sterne, Mondenergien und andere Himmelskörper schenken Dir jedoch kleine Hinweise und erklären, wie Du Deine wahre Bestimmung finden und Deine Lebenssituation nach Deinen Wünschen gestalten kannst. Welches der Sternzeichen trifft heute vielleicht die große Liebe oder schafft den ersehnten Durchbruch im Beruf? Tageshoroskop Horoskop heute: Tageshoroskop kostenlos für den 10.10.2025 Wird es Widder, Stier, Zwillinge, Krebs, Löwe, Jungfrau, Waage, Skorpion, Schütze, Steinbock, Wassermann oder Fische sein? Ergründe die kosmischen Geheimnisse und Du erfährst, welches Glück laut Vorsehung für Dein Sternbild möglich ist.

Horoskop Widder: 21. März bis 20. April

Am Ball bleiben - das Blatt wendet sich schneller, als man denkt. Was willst Du wirklich? Du kannst nicht immer auf zwei Hochzeiten tanzen, Dein Verhalten wird langsam zur Zumutung für Deine Beziehung.

Horoskop Stier: 21. April bis 20. Mai

Da Du nicht in bester Form bist, solltest Du Dich auch nicht überfordern. Gib die Hoffnung nicht auf - manches klappt erst im zweiten Anlauf.

Horoskop Zwillinge: 21. Mai bis 21. Juni

Deine Gutmütigkeit wird von Deiner Familie überstrapaziert. Wenn Du in einer festen Partnerschaft bist, solltest Du diese stabil halten.

Horoskop Krebs: 22. Juni bis 22. Juli

Dein Wunschpartner steht schon in den Startlöchern - setz jetzt die Signale! Du hinterlässt einen Eindruck von Lustlosigkeit - warum?

Horoskop Löwe: 23. Juli bis 23. August

Verzeihen ist die beste Heilung - Du kannst dabei nur gewinnen. Sport steht auf dem Programm, das macht Dich wieder richtig gelenkig.

Horoskop Jungfrau: 24. August bis 23. September

Erfolg kommt nicht von alleine. Man muss auch den entsprechenden Einsatz bringen. Da Du etwas Magisches ausstrahlst, kann sich kaum einer Deinem verführerischen Einfluss entziehen. Geh zielstrebig weiter!

Horoskop Waage: 24. September bis 23. Oktober

Du wirst zwar vom Partner verwöhnt, doch so ganz glücklich bist Du nicht. Es wird Dir viel Flexibilität abverlangt.

Horoskop Skorpion: 24. Oktober bis 22. November

Du kannst Dich jetzt auf den Tipp eines guten Freundes verlassen, der in einer vergleichbaren Situation bereits seine Erfahrungen gesammelt hat. Wenn Du Konflikte auszutragen hast, eignet sich die Zeit gut dafür. Du bist bereit und tolerant, um auf die Anliegen Deines Gegenübers einzugehen.

Horoskop Schütze: 23. November bis 21. Dezember

Achtung, es ist so weit! Jemand gewinnt Dein Herz. Glückshormone sprudeln - vor allen Dingen bei Singles.

Horoskop Steinbock: 22. Dezember bis 20. Januar

Du liebst das Gefühl, direkt am Puls der Zeit zu leben und das Geschehen direkt zu beeinflussen. Achte auf die Gefahr! Die Liebe blüht und Du strahlst mit der Sonne um die Wette!

Horoskop Wassermann: 21. Januar bis 19. Februar

Dir macht jetzt so schnell keiner was vor und das ist gut so. Bleibe bei Deinen Plänen, ziehe diese durch ohne Wenn und Aber. Du beeindruckst einen Menschen mit Deinem unvergleichlichen Charme.

Horoskop Fische: 20. Februar bis 20. März