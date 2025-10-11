Horoskop morgen: Tageshoroskop kostenlos für den 12.10.2025

Horoskop morgen, Sonntag, 12.10.2025 - Tageshoroskop aller ☆ Sternzeichen. ✓kostenlos ✓tagesaktuell ✓für Mann & Frau | Jetzt Zukunft erfahren!

Du möchtest Dich frei wie ein Vogel fühlen? Nutze die wegweisenden Worte aus dem Tageshoroskop von morgen, dem 12. Oktober, und stecke Dir neue Ziele für die Zukunft.

Dein kostenloses Horoskop am Sonntag, dem 12.10.2025

Dein persönliches und kostenloses Tageshoroskop für Sonntag, den 12.10.2025. © 123RF/Denys Bilytskyi Manchmal hat man das Gefühl, man möchte aus seinem Leben ausbrechen, heraus aus dem Alltag, der das Herz und die Seele einengt - einfach allen Problemen davonfliegen, die Vergangenheit hinter sich lassen und sich den geheimnisvollen Himmelskörpern näher fühlen.

Diese Gefühlslage kennt sicher jedes Sternzeichen in jedem Aszendenten:

Finde heraus, was die Astrologie Dir jetzt über Dein Schicksal verrät, und nutze die Mondenergien für Deine Lebenspläne.

Horoskop Widder: 21. März bis 20. April

Singles haben jetzt ihren Einsatz, eine erotisch beglückende Zeit erwartet sie. Im privaten Bereich scheint jetzt erst mal alles ausgestanden zu sein. Knisternde Erotik meldet sich zurück und Du kannst in vollen Zügen genießen.

Horoskop Stier: 21. April bis 20. Mai

Alles, was andere sagen, lehnst Du ab. Kein Wunder, dass Du bei Deinen Freunden immer auf Widerstand stößt. Du solltest bei Dir etwas verändern. Lasse die Seele baumeln und gehe viel unter Leute. Genieße die Stille der Natur, aber auch die Geselligkeit im Straßencafé.

Horoskop Zwillinge: 21. Mai bis 21. Juni

Dein Schatz ist nicht nur dazu da, Dir alle Wünsche von den Augen abzulesen. Rundum topfit. Bleibe weiterhin so aktiv!

Horoskop Krebs: 22. Juni bis 22. Juli

Auch wenn es schwerfällt, denke immer positiv, das stärkt Dich. Du entwickelst Dich zum Schnäppchen-Profi. Investiere ruhig etwas mehr.

Horoskop Löwe: 23. Juli bis 23. August

Du erlebst Tage voller Freude und Leichtigkeit. Alles geht Dir gut von der Hand und Du fühlst Dich beschwingt und zufrieden. Geschickt nimmst Du Einfluss auf die Gedanken anderer. Du erfasst schwierige Sachverhalte schnell und setzt sie positiv um.

Horoskop Jungfrau: 24. August bis 23. September

Du findest leicht die richtigen Worte. Möglicherweise fällt es aber anderen schwer, Dich richtig zu verstehen. Das ist mit Sicherheit keine Absicht. Kühl und unromantisch erscheinst Du manchmal den Menschen, die sich für Dich interessieren. Zeige Deine Gefühle, statt sie zu verstecken.

Horoskop Waage: 24. September bis 23. Oktober

Auch ein größerer Arbeitsberg wird Dir bis auf Weiteres nichts anhaben. Vorausgesetzt, Du vergeudest Deine Kräfte nicht planlos. Auch wenn Du in den vergangenen Wochen etwas missmutig geworden bist, so erhellt sich jetzt Deine Stimmung merklich wieder.

Horoskop Skorpion: 24. Oktober bis 22. November

Du solltest in Deinem Terminplan genügend Zeit für entsprechend wichtige Arbeiten freihalten. Terminüberschneidungen führen zu Problemen. Durch Venus in Deinem Zeichen wirkst Du besonders verführerisch und weckst Interesse.

Horoskop Schütze: 23. November bis 21. Dezember

Umgib Dich nur mit Leuten, die Dir guttun. Für höhere Ziele stellst Du persönliche Wünsche schon mal zurück, nur so funktioniert es.

Horoskop Steinbock: 22. Dezember bis 20. Januar

Man profitiert von Dir, denn Du kannst Dich gut auf andere Menschen einstellen. Es ist Dir abzuraten, Entscheidungen, gleich welcher Art, jetzt zu treffen. Verschiebe alle wichtigen Angelegenheiten auf einen späteren Zeitpunkt.

Horoskop Wassermann: 21. Januar bis 19. Februar

Höre mehr auf die Bedürfnisse Deines Körpers. Ein Flirt entwickelt eine gewisse Brisanz, behalte alles im Auge.

Horoskop Fische: 20. Februar bis 20. März