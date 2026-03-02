Horoskop heute: Tageshoroskop kostenlos für den 2.3.2026

Horoskop heute, Montag 2.3.2026 - Tageshoroskop aller ☆ Sternzeichen. ✓kostenlos ✓tagesaktuell ✓für Mann & Frau | Jetzt Zukunft erfahren!

Dein kostenloses Tageshoroskop vom Montag lässt Dich in die Sterne gucken. Was hält die Zukunft für Dein Sternzeichen in der Liebe, der Gesundheit und im Beruf bereit? Nutze die Chancen, die das Leben Dir bietet, und sammle ausreichend positive Energie für schwierige Zeiten. Das Horoskop von morgen verrät mehr.

Dein kostenloses Horoskop am Montag, dem 2.3.2026

Dein persönliches und kostenloses Tageshoroskop für Montag, den 2.3.2026. © 123rf.com/nicoelnino Jedes Tierkreiszeichen in jedem Aszendenten (Fische, Wassermann, Steinbock, Schütze, Skorpion, Waage, Jungfrau, Löwe, Krebs, Zwillinge, Stier, Widder) brennt darauf, zu erfahren, welches Schicksal die Zukunft bereithält. Welche Sünden die Liebe oder die Gesundheit für Dich vorgesehen hat und ob im Beruf endlich die erhoffte gute Stimmung und Anerkennung kommt, verrät Dir Dein gratis Horoskop für Montag, den 2. März. Überraschungen gibt es immer wieder, besonders eine wichtige Richtungsentscheidung sollte nicht übers Knie gebrochen werden.



Horoskop Widder: 21. März bis 20. April

Verkneife Dir zynische Bemerkungen, sie bringen Dir nichts. Ein guter Freund versucht schon lange etwas zu vermitteln, Du hörst leider nicht richtig zu.

Horoskop Stier: 21. April bis 20. Mai

Achte darauf, mit wem Du Zeit verbringst. Du brauchst Menschen, mit denen Du Dich auf einem Niveau austauschen kannst. Alles läuft wie am Schnürchen. Selbst mit Deinen Gegnern kommst Du jetzt gut aus. Pass trotzdem gut auf Dich auf.

Horoskop Zwillinge: 21. Mai bis 21. Juni

Mit Freunden an einem Strang ziehen bringt Dich jetzt weiter. Verrenne Dich also nicht in Deine Vorstellungen, sei offen. Du machst mehr Flüchtigkeitsfehler, als Dir lieb ist.

Horoskop Krebs: 22. Juni bis 22. Juli

Du kannst Dich auf eine Begegnung einlassen und jede Menge dabei lernen. Sieh alles einmal von einer anderen Seite. Liebevolle Gedanken kommen Dir zugute.

Horoskop Löwe: 23. Juli bis 23. August

Nicht nur Hektik, plane auch mit genügend Zeit für eine traute Zweisamkeit. Bleib beim Sparkurs und lasse Dich nicht davon abbringen.

Horoskop Jungfrau: 24. August bis 23. September

Eine Außenseiterposition ist für Dich schwieriger zu ertragen als für andere. Dennoch ist der Wunsch, dazuzugehören, nicht jedes Opfer wert. Krankheit nicht auf die leichte Schulter nehmen, sondern gründlich auskurieren.

Horoskop Waage: 24. September bis 23. Oktober

Venus macht Dich ungemein charmant. Kein Wunder, dass Dir die Herzen zufliegen. Du wirst nicht immer genau erkennen, was Dein Lieblingsmensch von Dir möchte.

Horoskop Skorpion: 24. Oktober bis 22. November

Setze nicht auf Perfektionismus - das könnte eher hinderlich sein. Behalte Deine guten Einfälle noch für Dich. Jemand würde sie zu gerne erfahren und für sich selbst nutzen. Reden ist Silber, Schweigen ist Gold.

Horoskop Schütze: 23. November bis 21. Dezember

Du hast noch einiges zu erledigen und findest einfach keine Ruhe. Bei all Deinen Überlegungen und Ausgaben solltest Du Dich finanziell zurückhalten. Gute Nachrichten - endlich entwickeln sich die Dinge so richtig nach Deinem Sinne.

Horoskop Steinbock: 22. Dezember bis 20. Januar

Da Du nicht in bester Form bist, solltest Du Dich auch nicht überfordern. Du bist zu unnachgiebig. Bei Verhandlungen mehr auf Diplomatie setzen.

Horoskop Wassermann: 21. Januar bis 19. Februar

Im Moment fühlst Du Dich etwas schlapp, das gibt sich, bald bist Du wieder topfit. Das Beste ist, Du hältst Dich bei Diskussionen im Freundeskreis für eine Weile aus allem heraus. Das renkt sich alles von alleine wieder ein.

Horoskop Fische: 20. Februar bis 20. März