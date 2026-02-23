Horoskop heute: Tageshoroskop kostenlos für den 23.2.2026
Du willst das Beste aus jeder Lebenssituation machen und von Liebe erfüllt sein? Dann schaue gleich in Dein Horoskop von heute und hole Dir Tipps von den Himmelskörpern für Dein Sternzeichen. Das kostenlose Tageshoroskop vom Montag weiß, wie die Sterne stehen.
Dein kostenloses Horoskop am Montag, dem 23.2.2026
Die Sonne am Himmel interessiert Dich gerade wenig, denn nur auf die Sonne in Deinem Herzen kommt es an. Wer Liebe empfangen will, muss Liebe geben können.
Wie Du mit freier Seele wichtige Lebensentscheidungen treffen kannst und Deinem Liebesglück auf die Sprünge hilfst, erfährst Du im Horoskop vom Freitag.
Widder, Stier, Zwillinge, Krebs, Löwe, Jungfrau, Waage, Skorpion, Schütze, Steinbock, Wassermann oder Fische: Die Astrologie verrät Dir die Geheimnisse der Sterne und ist Dir dabei behilflich, die Mondenergien und die der anderen Planeten richtig nutzen zu können.
In Dir steckt eine Menge positiver Kraft – mit Deinen kosmischen News kannst Du sie sicher entlocken und sie für Dich sichtbar machen.
Lasse dich inspirieren und erhalte kostenlos deine tägliche Portion Sternenweisheiten!
Noch mehr spannende Horoskope für Dein individuelles Sternzeichen findest Du unter:
Horoskop Widder: 21. März bis 20. April
Dein Nacken ist mal wieder verspannt. Mache regelmäßig Lockerungsübungen. Du kannst mit Deiner Unzufriedenheit Deinem Schatz das Leben ganz schön schwer machen.
Horoskop Stier: 21. April bis 20. Mai
Du bist eine Marionette Deines Ehrgeizes, das setzt Dich ganz schön unter Druck. Klammere nicht, lasse Deinen Schatz in Liebe ziehen, dann kann er zurückkommen.
Horoskop Zwillinge: 21. Mai bis 21. Juni
Sprich mal wieder über Deine emotionalen Bedürfnisse und Sehnsüchte. Achte darauf, dass Du Dich nicht auf Kosten anderer profilierst oder diese sogar ausbeutest. Bleibe auf dem Boden der Tatsachen.
Horoskop Krebs: 22. Juni bis 22. Juli
Schau Dich genau um, es ist jemand da, der Deinen Herzenswunsch erfüllt. Jetzt wird es heißblütig. In der nächsten Zeit wird Erotik großgeschrieben.
Horoskop Löwe: 23. Juli bis 23. August
Es wäre wichtig, sich im Job flexibler auf andere Möglichkeiten einzustellen. Du bist Dir über Deine eigenen Gefühle und Bedürfnisse nicht immer im Klaren. Rede Klartext und sprich dabei mal Frustpunkte an.
Horoskop Jungfrau: 24. August bis 23. September
Wo ist Dein gesunder Menschenverstand? Die gebratenen Tauben kommen nicht von alleine angeflogen. Deine Ausstrahlung macht sich besonders im Kontakt mit der Umwelt bemerkbar.
Horoskop Waage: 24. September bis 23. Oktober
Verbinde das Angenehme mit dem Nützlichen und schränke Deine Genussgifte ein. Du wirst sehen, wie schnell Du Dich dann wohlfühlst. Du solltest mal wieder einen Tag in der freien Natur genießen. Das stärkt Deine Gesundheit und bringt Dich auch auf andere Gedanken.
Horoskop Skorpion: 24. Oktober bis 22. November
Lege Deine Schuldgefühle ab, damit bestrafst Du Dich nur selbst. Dein Wunschpartner oder Deine Wunschpartnerin steht schon in den Startlöchern, setze jetzt die Signale!
Horoskop Schütze: 23. November bis 21. Dezember
Genieße die Annehmlichkeiten, die sich Dir bieten. Gehe aus, treibe rege Konversation und lebe die Liebe. Wann hast Du Deinem Schatz zuletzt ein Kompliment gemacht? Es wird absolut höchste Zeit!
Horoskop Steinbock: 22. Dezember bis 20. Januar
Immer wieder zeigst Du eine starke Vorliebe für Außenseiter. Schon die Überzeugung, eine schwierige Situation zu meistern, hilft Dir gewaltig über Deine Ängste hinweg. Du punktest mit guten Argumenten.
Horoskop Wassermann: 21. Januar bis 19. Februar
Nur wer auch mal bereit ist, über seinen Schatten zu springen, kommt weiter im Leben. Ihr seid gemeinsam einsam, das muss aber nicht immer am anderen liegen.
Horoskop Fische: 20. Februar bis 20. März
Deine Ausstrahlung ist umwerfend! Du solltest rausgehen und Deinen Charme versprühen. Wunderbare Liebestage erwarten Dich. Um weiterzukommen, solltest Du Dich auf das Ziel konzentrieren, dass Du Dir gesetzt hast. Kümmere Dich nicht um Ratschläge anderer.
Titelfoto: 123RF/olaola