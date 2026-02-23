Horoskop heute: Tageshoroskop kostenlos für den 23.2.2026

Horoskop heute, Montag, 23.2.2026 - Tageshoroskop aller ☆ Sternzeichen. ✓kostenlos ✓tagesaktuell ✓für Mann & Frau | Jetzt Zukunft erfahren!

Du willst das Beste aus jeder Lebenssituation machen und von Liebe erfüllt sein? Dann schaue gleich in Dein Horoskop von heute und hole Dir Tipps von den Himmelskörpern für Dein Sternzeichen. Das kostenlose Tageshoroskop vom Montag weiß, wie die Sterne stehen.

Dein kostenloses Horoskop am Montag, dem 23.2.2026

Dein persönliches und kostenloses Tageshoroskop für Montag, den 23.2.2026. © 123RF/olaola Die Sonne am Himmel interessiert Dich gerade wenig, denn nur auf die Sonne in Deinem Herzen kommt es an. Wer Liebe empfangen will, muss Liebe geben können. Wie Du mit freier Seele wichtige Lebensentscheidungen treffen kannst und Deinem Liebesglück auf die Sprünge hilfst, erfährst Du im Horoskop vom Freitag. Widder, Stier, Zwillinge, Krebs, Löwe, Jungfrau, Waage, Skorpion, Schütze, Steinbock, Wassermann oder Fische: Die Astrologie verrät Dir die Geheimnisse der Sterne und ist Dir dabei behilflich, die Mondenergien und die der anderen Planeten richtig nutzen zu können. Tageshoroskop Horoskop heute: Tageshoroskop kostenlos für den 18.2.2026 In Dir steckt eine Menge positiver Kraft – mit Deinen kosmischen News kannst Du sie sicher entlocken und sie für Dich sichtbar machen.

Dein täglicher Horoskop-Newsletter Lasse dich inspirieren und erhalte kostenlos deine tägliche Portion Sternenweisheiten! Deine Anmeldung konnte nicht gespeichert werden. Bitte versuche es erneut. Deine Anmeldung war erfolgreich. Bitte bestätige die E-Mail, die wir dir gesendet haben. Bitte gib deine E-Mail-Adresse für die Anmeldung an Gib bitte deine E-Mail-Adresse für die Anmeldung an, z. B. [email protected]. Anmelden Bildquelle: Midjourney/TAG24

Noch mehr spannende Horoskope für Dein individuelles Sternzeichen findest Du unter:

Tageshoroskope

Wochenhoroskope

Monatshoroskope

Jahreshoroskope

Partnerhoroskope

Horoskop Widder: 21. März bis 20. April

Dein Nacken ist mal wieder verspannt. Mache regelmäßig Lockerungsübungen. Du kannst mit Deiner Unzufriedenheit Deinem Schatz das Leben ganz schön schwer machen.

Horoskop Stier: 21. April bis 20. Mai

Du bist eine Marionette Deines Ehrgeizes, das setzt Dich ganz schön unter Druck. Klammere nicht, lasse Deinen Schatz in Liebe ziehen, dann kann er zurückkommen.

Horoskop Zwillinge: 21. Mai bis 21. Juni

Sprich mal wieder über Deine emotionalen Bedürfnisse und Sehnsüchte. Achte darauf, dass Du Dich nicht auf Kosten anderer profilierst oder diese sogar ausbeutest. Bleibe auf dem Boden der Tatsachen.

Horoskop Krebs: 22. Juni bis 22. Juli

Schau Dich genau um, es ist jemand da, der Deinen Herzenswunsch erfüllt. Jetzt wird es heißblütig. In der nächsten Zeit wird Erotik großgeschrieben.

Horoskop Löwe: 23. Juli bis 23. August

Es wäre wichtig, sich im Job flexibler auf andere Möglichkeiten einzustellen. Du bist Dir über Deine eigenen Gefühle und Bedürfnisse nicht immer im Klaren. Rede Klartext und sprich dabei mal Frustpunkte an.

Horoskop Jungfrau: 24. August bis 23. September

Wo ist Dein gesunder Menschenverstand? Die gebratenen Tauben kommen nicht von alleine angeflogen. Deine Ausstrahlung macht sich besonders im Kontakt mit der Umwelt bemerkbar.

Horoskop Waage: 24. September bis 23. Oktober

Verbinde das Angenehme mit dem Nützlichen und schränke Deine Genussgifte ein. Du wirst sehen, wie schnell Du Dich dann wohlfühlst. Du solltest mal wieder einen Tag in der freien Natur genießen. Das stärkt Deine Gesundheit und bringt Dich auch auf andere Gedanken.

Horoskop Skorpion: 24. Oktober bis 22. November

Lege Deine Schuldgefühle ab, damit bestrafst Du Dich nur selbst. Dein Wunschpartner oder Deine Wunschpartnerin steht schon in den Startlöchern, setze jetzt die Signale!

Horoskop Schütze: 23. November bis 21. Dezember

Genieße die Annehmlichkeiten, die sich Dir bieten. Gehe aus, treibe rege Konversation und lebe die Liebe. Wann hast Du Deinem Schatz zuletzt ein Kompliment gemacht? Es wird absolut höchste Zeit!

Horoskop Steinbock: 22. Dezember bis 20. Januar

Immer wieder zeigst Du eine starke Vorliebe für Außenseiter. Schon die Überzeugung, eine schwierige Situation zu meistern, hilft Dir gewaltig über Deine Ängste hinweg. Du punktest mit guten Argumenten.

Horoskop Wassermann: 21. Januar bis 19. Februar

Nur wer auch mal bereit ist, über seinen Schatten zu springen, kommt weiter im Leben. Ihr seid gemeinsam einsam, das muss aber nicht immer am anderen liegen.

Horoskop Fische: 20. Februar bis 20. März