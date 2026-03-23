Horoskop heute: Tageshoroskop kostenlos für den 23.3.2026
Hilf Deinem Schicksal auf die Sprünge und erfahre im Horoskop von morgen, dem 23. März, mehr über eine neue Liebe oder den großen Durchbruch im Beruf. Die kosmischen News wissen mehr.
Dein kostenloses Horoskop am Montag, dem 23.3.2026
Könnte Dein Sternzeichen heute vor Energie platzen? Oder hängt die Vergangenheit immer noch wie ein schwarzer Schleier über der Zukunft?
Jedes Tierkreiszeichen in jedem Aszendenten freut sich über die News der Sternenkundler.
Herausforderungen im Leben sind da, um überwunden zu werden. Wer in einer verfahrenen Lebenssituation steckt und nicht weiß, wie Glück und Harmonie wieder zurückkehren können, darf sich gern auch mal ein paar kosmische Tipps aus dem Horoskop zu Herzen nehmen.
Alle in den Sternzeichen Fische, Wassermann, Steinbock, Schütze, Skorpion, Waage, Jungfrau, Löwe, Krebs, Zwillinge, Stier Frauen und Männer erfahren hier mehr über die Themen Liebe, Gesundheit und Beruf.
Lasse dich inspirieren und erhalte kostenlos deine tägliche Portion Sternenweisheiten!
Es lohnt sich auch der Blick in unsere weiteren Horoskope Rubriken:
Horoskop Widder: 21. März bis 20. April
Hast Du immer noch nicht begriffen, dass Dein leichtsinniger Umgang mit Geld Dich ruiniert? Du wirst in jeder Situation die richtigen Worte finden, um Dich richtig darzustellen.
Horoskop Stier: 21. April bis 20. Mai
Deine intellektuelle Kontrolle versagt, Du zerfließt in Glücksgefühlen. Folge jetzt dem Ruf Deines Herzens. Tu, woran Du Freude hast, und genieße die Annehmlichkeiten, die sich Dir bieten.
Horoskop Zwillinge: 21. Mai bis 21. Juni
In Deinem Gefühlsleben gerätst Du derzeit aus dem Gleichgewicht und leidest unter falschen oder überzogenen Ansprüchen. Deine Kritik dem Partner oder der Partnerin gegenüber kann schon sehr verletzend sein.
Horoskop Krebs: 22. Juni bis 22. Juli
Wie wäre es mal wieder mit einem Zahn-Check? Entwickle Dich weiter und ruhe Dich nicht auf alten Erfolgen aus!
Horoskop Löwe: 23. Juli bis 23. August
Achte vormittags auf vitaminreiche Kost. Der Tag wird hart und Du wirst in der zweiten Tageshälfte kaum Zeit haben, Dir etwas zu gönnen. Es ist wichtig, dass Du über Deine derzeitigen Probleme redest. Du solltest aber darauf achten, dass dies auf einer sachlichen Ebene stattfindet.
Horoskop Jungfrau: 24. August bis 23. September
Extrem gelebte Aggressivität ist kein Ausweg, auch wenn ein entsprechender Einfluss manchmal dazu verleiten mag. Es geht ruhiger viel leichter. Beim Flirten schleicht sich jemand ganz tief in Dein Herz.
Horoskop Waage: 24. September bis 23. Oktober
Jemand verzaubert Dich, Deine Gedanken kreisen nur um das nächste Wiedersehen. Geduld ist hier wichtig.
Horoskop Skorpion: 24. Oktober bis 22. November
Wie wäre es, wenn Du öfter mal so richtig entspannen würdest? Nichts entgeht Deinen wachen Augen. Aber sammle nicht nur das Negative. Sonst speicherst Du ein Zerrbild der Wirklichkeit und das blockiert.
Horoskop Schütze: 23. November bis 21. Dezember
Du bist traurig, weil sich eine eingebildete Liebe nicht erfüllt. Lass los! Das Selbstvertrauen ist ausgeprägt und gesetzte Ziele werden mit Nachdruck verfolgt.
Horoskop Steinbock: 22. Dezember bis 20. Januar
Nervlich stehst Du unter Strom und Du siehst kein Licht am Ende des Tunnels. Glaube unbedingt fest an Dich und Deine Ziele. Ein finanzielles Anliegen solltest Du so schnell wie möglich aus der Welt schaffen.
Horoskop Wassermann: 21. Januar bis 19. Februar
Initiative und Selbstvertrauen sind die Garanten für das Gelingen Deiner Vorhaben. Fingerspitzengefühl und Sensibilität sind in Deiner Lage ganz wichtig. Also versuche auf keinen Fall, mit dem Kopf durch die Wand zu gehen.
Horoskop Fische: 20. Februar bis 20. März
Deine innere Bereitschaft hilft Dir jetzt, Ziele zu erreichen. Du legst beruflich ein hohes Tempo vor. Nicht jeder hat Lust, sich danach zu richten.
Titelfoto: 123rf.com/rolffimages