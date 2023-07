Horoskop heute: Tageshoroskop kostenlos für den 3.7.2023

Was sagen die Sterne heute zu Liebe, Beruf und Gesundheit? In welchem Lebensbereich Dich Höhen oder Tiefen erwarten, erfährst Du im kostenlosen Horoskop von heute, den 3. Juli.

Die Sterne laden auch Dich ein, darüber nachzudenken, was Du in Deinem Leben loslassen solltest und woran es sich lohnt festzuhalten.

Die Tierkreiszeichen entstanden in der Vergangenheit aus dem Glauben heraus, die Sonne würde in einem Kreis um die Erde wandern. Astrologen haben sich mittlerweile von dieser Ansicht abgewandt, aber die Sternbilder sind ein Bestandteil der Astrologie geblieben.

Herrliche Zeiten und Situationen, die für Dich und alle Deine Lieben friedvoll verlaufen wird. Freue Dich auf schöne Stunden im Kreise der Familie. Es läuft nur mittelmäßig, weil Du und die Menschen um Dich herum zu unterschiedlich sind. Setzt Euch gemeinsam an einen Tisch und redet.

Dein Freundeskreis kann Dein Verhalten nicht nachvollziehen. Wenn Du hochgestellte Ziele erreichen willst, solltest Du nicht so stark auf Dein Sicherheitsbedürfnis setzen, sondern ruhig einmal mehr riskieren.

In einer Wellnessoase kannst Du so richtig entspannen. Du besitzt eine gute Menschenkenntnis. Probleme, die Dir lange zu schaffen gemacht haben, bekommst Du immer besser in den Griff.