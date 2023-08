Horoskop heute: Tageshoroskop kostenlos für den 7.8.2023

Blicke mit positiver Stimmung in die Zukunft und auf Dein Schicksal. In welchem Lebensbereich es gerade etwas hakt, verrät das kostenlose Tageshoroskop heute, dem 7. August.

Wer auf seine eigenen Gefühle achtet und sie verstehen lernt, wird auch mit seinen Mitmenschen in Harmonie zusammenleben können.

Ziehe Dir etwas Schönes an und verbringe den Abend in geselliger Umgebung. Wage jetzt einmal, Deinen guten Geschmack zu zeigen. Das Atmen fällt Dir schwer. Überdenke Deinen Zigarettenkonsum!

Denke in Ruhe über Dinge nach, bevor Du diese aussprichst. Gesundes Maß halten und ein wenig Egoismus bewahren ist eine wichtige Devise.

Langsam wirst Du ehrgeiziger. Das fällt sogar Deinem Umfeld auf. Du musst es aber nicht übertreiben. Setze die Messlatte nicht zu hoch an. Auch wenn Du es versuchst, so schnell ändert sich keiner. Du musst Dich akzeptieren, so wie Du bist.