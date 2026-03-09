Horoskop heute: Tageshoroskop kostenlos für den 9.3.2026
Im Horoskop von heute erfährst Du mehr über Dein Seelenleben. Fühlst Du Dich vital und voller Liebe oder eher total missmutig? Deine Laune könnte von Jupiter, Mars & Co. beeinflusst sein.
Dein kostenloses Horoskop am Montag, dem 9.3.2026
Widder, Stier, Zwillinge, Krebs, Löwe, Jungfrau, Waage, Skorpion, Schütze, Steinbock, Wassermann und Fische:
Alle Sternzeichen bekommen hier ihre tägliche Inspiration der Himmelskörper, mit der Du Dein Schicksal selbst bestimmen kannst.
Denn das Tageshoroskop am 9. März verrät Dir die Geheimnisse des Universums und was Du gerade zu tun hast, um Dein Liebesleben, Deinen Beruf und Deine körperlichen Befindlichkeiten in den Griff zu bekommen und auf die richtigen Pfade zu bringen.
Das Horoskop kann Dir zu mehr Glück, Harmonie, Zuversicht und Mut im Leben verhelfen, indem es wichtige Erkenntnisse über Dein Seelenleben liefert und Dich laut der Astrologie durch die Mondenergien mobilisiert.
Höre ihn Dir an, den Rat der Sterne!
Lasse dich inspirieren und erhalte kostenlos deine tägliche Portion Sternenweisheiten!
Wirf mit den Horoskopen einen Blick in die Zukunft:
Horoskop Widder: 21. März bis 20. April
Achte auf die Gefahr, in die Du Dich durch waghalsiges Handeln begibst. Wenn es Dir schwerfällt, Deinen Körper allein in Schwung zu halten, tu es in Gesellschaft. So macht es auch mehr Spaß.
Horoskop Stier: 21. April bis 20. Mai
Dein Schatz vermisst Deine Wärme, Deine Zärtlichkeit und Nähe. Gehe mehr auf ihn ein. Du fühlst Dich von einer Person unwiderstehlich angezogen.
Horoskop Zwillinge: 21. Mai bis 21. Juni
Stehe zu einer schwierigen Situation, so läuft alles leichter ab. Gut gelaunt und verständnisvoll erreichst Du viel mehr als mit Kritik. Spare nicht mit Lob und motiviere am besten die ganze Familie.
Horoskop Krebs: 22. Juni bis 22. Juli
Einige verwöhnen mit Vergnügen und andere werden mit Vergnügen verwöhnt. Achte wieder einmal mehr auf gesunde Ernährung. Das tut Körper und Geist gut und bringt Dich auf andere Gedanken.
Horoskop Löwe: 23. Juli bis 23. August
Reduziere Genussgifte und trinke dafür mehr Wasser. Am Arbeitsplatz lässt man Dich gewähren, möglich, dass Kollegen eifersüchtig reagieren.
Horoskop Jungfrau: 24. August bis 23. September
Immerhin hast Du eine gehörige Portion Glück bei Deinen Unternehmungen. Lass Dich jetzt also nicht mehr abhalten, setze Dein Vorhaben um. Beim Geldausgeben sollten engste Grenzen gezogen werden.
Horoskop Waage: 24. September bis 23. Oktober
Die partnerschaftlichen Differenzen haben sich gelegt. Es wird ruhiger und harmonischer. Doch es ist noch lange kein richtiger Frieden. In Deiner Beziehung kommt es heute zu einer Annäherung. Liebe wird großgeschrieben und Du wirst ganz deutlich spüren, was Dich glücklich macht.
Horoskop Skorpion: 24. Oktober bis 22. November
Unbedingt aufpassen, es kann in der Familie zu Unstimmigkeiten kommen. Langsam wirst Du ehrgeiziger. Das fällt sogar Deinem Umfeld auf. Du musst es aber nicht übertreiben. Setze die Messlatte nicht zu hoch an.
Horoskop Schütze: 23. November bis 21. Dezember
Wenn Du Deine Freunde weiterhin vernachlässigst, hast Du bald keine mehr. Nutze doch mal Deine guten Beziehungen, um Dich beruflich zu verbessern.
Horoskop Steinbock: 22. Dezember bis 20. Januar
Nur überzeugende Argumente helfen in einer kritischen Finanzlage. Die Stimmung ist gut. Nutze das, um Deinen Plan zu unterbreiten.
Horoskop Wassermann: 21. Januar bis 19. Februar
Es ist jetzt eine Zeit der Aktivität, der Freude an der eigenen Vitalität, die sich im Sport, Tanz oder in gesundheitlichen Maßnahmen ausleben lässt. Der Start in den Liebesfrühling kann sich wirklich sehen lassen. Eine romantische Zeit erwartet Dich und Harmonie wird nun großgeschrieben.
Horoskop Fische: 20. Februar bis 20. März
Bleibe nicht allein, Du brauchst Spaß und Lachen. So, wie es jetzt läuft, bleibt es auf jeden Fall nicht für lange Zeit.
Titelfoto: 123RF/hangaom