Horoskop heute: Tageshoroskop kostenlos für den 19.10.2025

Das Tageshoroskop morgen verrät Dir, wie Du Dein Schicksal gestalten kannst. Die Mondenergien und weitere Kraftströme aus dem Universum tragen dazu bei. Nutze das Wissen der Sterne weise.



Dein kostenloses Horoskop am Sonntag, dem 19.10.2025

Dein persönliches und kostenloses Tageshoroskop für Sonntag, den 19.10.2025. © 123RF/kdshutterman Der Blick zum Himmelszelt verrät Astrologen viel über die Gemütslage der einzelnen Sternzeichen. Denn auf die Konstellation kommt es an, also darauf, in welchem Tierkreiszeichen die Planeten stehen:

Widder, Stier, Zwillinge, Krebs, Löwe, Jungfrau, Waage, Skorpion, Schütze, Steinbock, Wassermann oder Fische. Neptun beispielsweise sorgt häufig für erhöhte Sensibilität, Kreativität, aber auch für Träumereien, Saturn hingegen steht für Sachlichkeit und Ordnung. Und Venus, das ist vielen bekannt, steht für Genuss und Liebe. So hat jeder Himmelskörper seine eigene astrologische Bedeutung und wirkt sich dementsprechend je nach Tag und Zeitraum auf das Wohlbefinden, Erfolgschancen und das Immunsystem der zwölf Sternzeichen aus.



Horoskop Widder: 21. März - 20. April

Dein Charme zieht andere mal wieder total in Deinen Bann. Ein finanzieller Aufwand dürfte sich lohnen, behalte alles im Auge.

Horoskop Stier: 21. April - 20. Mai

Eigene zwanghafte Reaktionen können zu schleichenden Entfremdungen, plötzlichen Streitigkeiten und Trennungen im Zorn führen. Fingerspitzengefühl und Sensibilität sind in Deiner Lage ganz wichtig. Also versuche auf keinen Fall, mit dem Kopf durch die Wand zu gehen.

Horoskop Zwillinge: 21. Mai - 21. Juni

Du bist dazu bereit, Deine Meinung und Überzeugung zu vertreten. Achte aber auch darauf, dass Du nicht fanatisch wirst - das wäre unklug. Nimm Dir mehr Zeit und setze Prioritäten, sonst geraten wichtige Dinge langsam aus der Bahn. Achte auf den Rat guter Freunde.

Horoskop Krebs: 22. Juni - 22. Juli

In wichtigen Dingen solltest Du Dich besser persönlich darum kümmern. Nutze doch mal Deine guten Beziehungen, um Dich beruflich zu verbessern.

Horoskop Löwe: 23. Juli - 23. August

Bei Deinen genialen Strategien hast Du mal wieder die Nase ganz vorn. Noch ist Deine Beziehung in Ordnung. Aber schon bald kann ein Wort das andere geben. Nimm mehr Rücksicht - die Phase geht vorüber.

Horoskop Jungfrau: 24. August - 23. September

Du kannst alle mit Deiner guten Laune anstecken - Du bist optimistisch und gesellig. Es sieht insgesamt alles nach Routine aus. Nur Du selbst kannst das ändern. Zeige Ehrgeiz und Fantasie und sei nicht so träge.

Horoskop Waage: 24. September - 23. Oktober

Noch knistert das Feuer der Liebe im Verborgenen! Manchmal hast Du das Gefühl, Du hättest Dein Herz verloren. Prüfe genau! Kann es manchmal nicht auch der Verstand sein?

Horoskop Skorpion: 24. Oktober - 22. November

Unverhofft zeigt Dir jemand, dass auf ihn Verlass ist. Aussprachen verlaufen leider kontrovers und heftig. Lass Dich auf keinen Fall aus der Reserve locken und bewahre einen klaren Kopf.

Horoskop Schütze: 23. November - 21. Dezember

Rechne damit, dass Du eine Sache allein zu Ende bringen musst. Alles läuft wie am Schnürchen. Selbst mit Deinen Gegnern kommst Du jetzt gut aus. Pass trotzdem gut auf Dich auf.

Horoskop Steinbock: 22. Dezember - 20. Januar

Aufgepasst, jetzt das Geld schön zusammenhalten! Triff Dich mit Leuten, die mit Dir auf einer Wellenlänge liegen. Das tut Dir gut und bringt wieder neuen Schwung in Dein Leben.

Horoskop Wassermann: 21. Januar - 19. Februar

Behutsame Worte bringen Dein Gefühlsleben auf Vordermann. Du sollst Leute treffen, mit denen Du lachen kannst.

Horoskop Fische: 20. Februar - 20. März