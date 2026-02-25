Horoskop heute: Tageshoroskop kostenlos für den 25.2.2026

Horoskop heute, Mittwoch, 25.2.2026 - Tageshoroskop aller ☆ Sternzeichen. ✓kostenlos ✓tagesaktuell ✓für Mann & Frau | Jetzt Zukunft erfahren!

Solltest Du heute einem Lebensbereich besonders viel Aufmerksamkeit schenken? Welche Bedeutung die vorherrschende Sternenkonstellation für Dich hat, steht im kostenlosen Tageshoroskop von heute, am 25. Februar.

Dein kostenloses Horoskop am Mittwoch, dem 25.2.2026

Dein persönliches und kostenloses Tageshoroskop für Mittwoch, den 25.2.2026. © 123RF/neirfy Wie sind laut Astrologie die Aussichten für die Sternzeichen Widder, Stier, Zwillinge, Krebs, Löwe, Jungfrau, Waage, Skorpion, Schütze, Steinbock, Wassermann und Fische? Es bringt Dich auf Deinem Lebensweg nicht voran, wenn Du Dich immer nur fragst, welches Schicksal Dich irgendwann in Liebe, Beruf und Gesundheit ereilen wird. Wer zu viel über die Zukunft nachdenkt, wird die Gegenwart verpassen. Astrologisch gesehen ist Deine aktuelle Lebenssituation weder zufällig noch aussichtslos. Jede Richtungsentscheidung in der Vergangenheit hat Dich an diesen Punkt in Deinem Leben gebracht. Folglich wird jeder Beschluss, den Du an diesem Sonntag triffst, Dein Leben verändern oder eben auch nicht. Tageshoroskop Horoskop heute: Tageshoroskop kostenlos für den 24.2.2026 Es liegt in Deiner Macht, ob Du Dich Deiner Unzufriedenheit ergibst oder anfängst, aktiv Dein Dasein zu gestalten.

Kosmische Starthilfen und Energie zum Durchhalten bieten Dir die Horoskope für alle Tierkreiszeichen:

Tageshoroskope

Wochenhoroskope

Monatshoroskope

Jahreshoroskope

Partnerhoroskope

Horoskop Widder: 21. März bis 20. April

Die Singles spüren es förmlich. Liebesaction ist angesagt. Man wird Dir Verständnis entgegenbringen und weiß auch sehr zu schätzen, was man an Dir hat. Freue Dich darüber!

Horoskop Stier: 21. April bis 20. Mai

Es wird sinnlich und Ihr versteht Euch blendend. Schnell ziehen Gewitterwolken auf, wenn Dir was nicht in den Kragen passt. Es steht einiges auf dem Spiel, nicht leichtsinnig sein.

Horoskop Zwillinge: 21. Mai bis 21. Juni

Du kannst sich in Deinem Job wieder ganz problemlos einbringen und hast ein gutes Gespür für Wichtiges, Verträge und Verhandlungen. Verdränge keine Partnerprobleme, das führt nur dazu, dass sich alles zuspitzt.

Horoskop Krebs: 22. Juni bis 22. Juli

Als tiefsinniger Zeitgenosse weißt Du auch ohne große Worte, was Dein Gegenüber fühlt und denkt. Das macht anderen Angst. Nun drängt es Dich gewaltig, etwas Sinnvolles zu tun.

Horoskop Löwe: 23. Juli bis 23. August

Nimm Rücksicht auf Deinen Schatz, er versteht Dein Verhalten nicht. Genieße die Tage, freue Dich über jede kleine Gemeinsamkeit. Du fühlst Dich gelöst und auf angenehme Weise entspannt und gelassen.

Horoskop Jungfrau: 24. August bis 23. September

Vorsicht bei Finanzen, damit Du nicht blindlings in eine Falle tappst. Deine Freunde erkennen Dich nicht wieder, Du hast Dich zu Deinem Vorteil verändert.

Horoskop Waage: 24. September bis 23. Oktober

Lasse unwichtige Dinge ruhen und fasse Großes ins Auge. Eine alte Liebe kreuzt Deinen Weg.

Horoskop Skorpion: 24. Oktober bis 22. November

Ein altes Zipperlein meldet sich, bitte nicht einfach ignorieren. Die Kollegen schätzen Deine Teamfähigkeit und Zuverlässigkeit.

Horoskop Schütze: 23. November bis 21. Dezember

Sorge für ruhige Augenblicke zu zweit und zögere nicht, alles anzusprechen. Wenn man Dich um Rat fragt, dann hilf, aber nicht ungebeten.

Horoskop Steinbock: 22. Dezember bis 20. Januar

Gönne Dir nach einer anstrengenden Arbeit eine Ruhepause. Bei einer erholsamen Freizeitbeschäftigung kannst Du neue Kraft schöpfen. Du bist jetzt vielleicht überrascht, wie schnell sich alle finanziellen Sorgen in Luft aufgelöst haben.

Horoskop Wassermann: 21. Januar bis 19. Februar

Unternimm etwas für Dein Immunsystem. Ein Mix aus Entspannung und Bewegung bringt Dich wieder so richtig auf Vordermann. Du findest in der Partnerschaft mehr Harmonie, wenn Du Kompromisse eingehst.

Horoskop Fische: 20. Februar bis 20. März