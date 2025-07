Horoskop heute: Tageshoroskop kostenlos für den 26.7.2025

Dein Schicksal kann Dich jeden Tag aufs Neue überraschen. Erfahre in Deinem kostenlosen Horoskop von heute, dem 26. Juli, was der Samstag für Überraschungen bereithält.

Nimm Dein Schicksal selbst in die Hand, dann wird auch wieder Harmonie einkehren.

Betrachte Dein Leben doch mal aus einer anderen Perspektive. Die Astrologie kann jedem Tierkreiszeichen wertvolle Impulse schenken, wie es in der Liebe, dem Beruf und der Gesundheit wieder bergauf gehen kann.

In Bereichen, in denen Du mit Schwierigkeiten rechnen musst, findest Du Verständnis und Toleranz. Positive Ereignisse stehen bevor. Freunde stehen nicht nur auf Abruf bereit, Freundschaft sollte gepflegt werden.

Du solltest den eigenen Standpunkt noch mal überdenken, sonst wird das nichts. Für andere hast Du ein offenes Herz und Ohr. Mit viel Feingefühl gehst Du auf Deinen Schatz ein. Vergiss nicht, was Du selbst brauchst.

Eine gute Zeit, aktiv zu genießen. Du bist unternehmungslustiger als sonst. So wie es jetzt an Deinem Arbeitsplatz läuft, bist Du nicht ganz zufrieden. Bereite ein Gespräch mit dem Chef oder den Kollegen in Ruhe vor.