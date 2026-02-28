Horoskop heute: Tageshoroskop kostenlos für den 28.2.2026

Horoskop heute, Samstag 28.2.2026 - Tageshoroskop aller ☆ Sternzeichen. ✓kostenlos ✓tagesaktuell ✓für Mann & Frau | Jetzt Zukunft erfahren!

Was hat das Universum Dir im Horoskop von heute mitzuteilen? Erfahre es umgehend in Deinem kostenlosen Tageshoroskop für Samstag, den 28. Februar.

Dein kostenloses Horoskop am Samstag, dem 28.2.2026

Dein persönliches und kostenloses Tageshoroskop für Samstag, den 28.2.2026. © 123rf.com/katisa Egal, ob Stier, Waage, Zwillinge, Widder, Skorpion, Löwe, Fische, Schütze, Wassermann, Steinbock, Jungfrau oder Krebs: Alle zwölf Aszendenten erhalten in diesem Horoskop eine kurze astrologische Botschaft. Worauf ist in den Bereichen Liebe, Gesundheit, Beruf oder Finanzen achtzugeben? Ist jetzt die geeignete Zeit, um richtig etwas zu wagen, oder solltest Du Dich lieber etwas zurücknehmen? Die Sterne und Planeten können Dir darauf eine mögliche Antwort geben. Doch so sehr ein Horoskop auch bei der Entscheidungsfindung helfen kann: Den Weg musst Du immer noch selbst gehen, um die Chancen in Deinem Leben bestmöglich zu ergreifen. Werde aktiv!

Horoskop Widder: 21. März bis 20. April

Emotional hast Du mit starken Schwankungen zu kämpfen. Nicht nur Freunde missverstehen Dich! Keiner kennt sich mehr mit Dir aus.

Horoskop Stier: 21. April bis 20. Mai

Du bist offen und charmant. Wen wundert es also, wenn Dir die Herzen aller zufliegen? Behalte trotzdem den Überblick! Menschlich enttäuscht verspürst Du unangenehme Nachwirkungen.

Horoskop Zwillinge: 21. Mai bis 21. Juni

Du sendest falsche Signale. Dein Schatz versteht nicht, was Du überhaupt willst. In der nächsten Zeit beschäftigt Dich ein Problem im Freundeskreis.

Horoskop Krebs: 22. Juni bis 22. Juli

Falls Du ein Date planst, wäre das der richtige Zeitpunkt. Im Moment hast Du den besten Draht zu Deinen Mitmenschen. Deine Lockerheit kommt an. Du hast den richtigen Weg eingeschlagen. Dein untrüglicher Instinkt führt Dich immer weiter Richtung Erfolg. Alles ist absehbar und überschaubar.

Horoskop Löwe: 23. Juli bis 23. August

Vermeide anstrengende Aktionen, Dein Energielevel steigt nur langsam an. Nimm allen Mut zusammen und zeige endlich Deine Gefühle.

Horoskop Jungfrau: 24. August bis 23. September

Krempel die Ärmel hoch, starte durch, Du landest einen Volltreffer. Keiner erwartet von Dir, dass Du Deinen Kontostand von heute auf morgen ausgleichst.

Horoskop Waage: 24. September bis 23. Oktober

Deine Sorgfalt wird der beste Schutz gegen finanzielle Verluste sein. Dein Chef scheint Dich zu mögen. Verpatze diese tolle Voraussetzung zum Erfolg nicht mit überhöhten Erwartungen und blindem Ehrgeiz.

Horoskop Skorpion: 24. Oktober bis 22. November

Du findest Auswege - selbst aus brenzligen Finanzproblemen. Heute bist Du hochmotiviert und steuerst einem partnerschaftlich sehr schönen Tag entgegen. Genießt ein gemeinsames Dinner im Kerzenschein.

Horoskop Schütze: 23. November bis 21. Dezember

Im Zuge der Begeisterung kannst Du Dich und andere leicht überschätzen. Denke ruhig mit dem Herzen, handle aber nach dem Verstand. Du hast den Sport vernachlässigt und erhältst jetzt die Rechnung dafür. Es ist an der Zeit, eine Wendung herbeizuführen.

Horoskop Steinbock: 22. Dezember bis 20. Januar

Delegieren ist jetzt das Zauberwort, um die Finanzen im Gleichgewicht zu halten. Nach vielen Jahren Partnerschaft sind offene Gespräche über Wünsche und Sehnsüchte wieder sehr notwendig.

Horoskop Wassermann: 21. Januar bis 19. Februar

Du kannst Dich mit Deinen Sorgen ruhig Deinem Familienkreis anvertrauen. Du wirkst unheimlich anziehend auf andere.

Horoskop Fische: 20. Februar bis 20. März