Horoskop heute: Tageshoroskop kostenlos für den 1.3.2026

Horoskop heute, Sonntag, 1.3.2026 - Tageshoroskop aller ☆ Sternzeichen. ✓kostenlos ✓tagesaktuell ✓für Mann & Frau | Jetzt Zukunft erfahren!

Wie stehen die Sterne am Sonntag für Dich? Finde es jetzt gleich heraus mit dem kostenlosen Tageshoroskop vom 1. März. Das Horoskop von heute blickt mit Deinem Sternzeichen in die Zukunft.

Dein kostenloses Horoskop am Sonntag, dem 1.3.2026

Dein persönliches und kostenloses Tageshoroskop für Sonntag, den 1.3.2026. © 123rf.com/guarding123 Mit dem Kopf durch die Wand führt zwar auch ein Weg, aber dieser ist nicht für jede Situation der richtige. Manchmal wirkt man so in einem bestimmten Lebensbereich festgefahren, dass es einen Perspektivenwechsel braucht, um das eigene Handeln und bestehende Gefühle neu zu durchdenken. Das gratis Tageshoroskop für die Sternzeichen Fische, Widder, Stier, Skorpion, Krebs, Schütze, Jungfrau, Wassermann, Waage, Zwillinge, Löwe und Steinbock kann Dir dabei helfen, einen anderen Blick auf Deine aktuelle Lage zu erhaschen. Sei es nun die Gesundheit, Finanzen, Karriere oder Liebesangelegenheiten betreffend: Möglich, dass Du hier mithilfe der Astrologie die ein oder andere Richtungsentscheidung aufgezeigt bekommst. Lerne aus der Vergangenheit und mach Dir die Zukunft zu eigen. Die innere Stärke dafür besitzt Du bereits.

Horoskop Widder: 21. März bis 20. April

Deine Nerven spielen Dir mal wieder einen Streich. So, wie Du Dich gibst, bist Du doch gar nicht. Zeige endlich Deinen wahren Kern.

Horoskop Stier: 21. April bis 20. Mai

Eine starke Emotionalität führt Dich und Deinen Schatz ganz eng zusammen. Achte darauf, für alte Probleme nach neuen Lösungssätzen zu suchen. Dein toller Charme wird überall bewundert, jemand platzt vor Eifersucht.

Horoskop Zwillinge: 21. Mai bis 21. Juni

Du verspürst einen starken Energieschub. Das ist eine gute Möglichkeit, um endlich einmal über den eigenen Schatten zu springen. Eine ganz besondere Idee lässt Dich nicht los. Du solltest diesen Gedanken umsetzen.

Horoskop Krebs: 22. Juni bis 22. Juli

Es kommt etwas auf Dich zu, dem Du nicht gewachsen bist. Innerhalb der Familie zieht man leider nicht an einem Strang.

Horoskop Löwe: 23. Juli bis 23. August

Deine Vitalität und Lebenskraft bekommt einen ganz gehörigen Schub. Das lässt Dich so richtig aufatmen, sollte Dich aber nicht übermütig werden lassen. Ganz ohne Schwierigkeiten geht die nächste Zeit nicht vorüber.

Horoskop Jungfrau: 24. August bis 23. September

Sachlichkeit ist kaum zu haben. Lasse Dich inspirieren, aber gib keine Versprechen ab. Täuschungsgefahr und Falschheit! Du wirkst sehr dominant. Verschrecke damit Deinen Partner oder Deine Partnerin nicht. Auch Singles könnten sich ruhig etwas sanfter geben. Du hast gute Chancen.

Horoskop Waage: 24. September bis 23. Oktober

Du hast jetzt die besten Aussichten, eine neue Liebe zu finden. Verträge solltest Du unbedingt besonders aufmerksam lesen, sonst könnte es passieren, dass Dich jemand aufs Glatteis führt. Achte aufs Detail.

Horoskop Skorpion: 24. Oktober bis 22. November

Du bekommst eine gute Gelegenheit, um Deine Geldreserven aufzustocken. Ein Gespräch mit Freunden hilft, um sich wieder aufzubauen.

Horoskop Schütze: 23. November bis 21. Dezember

Extrem gelebte Aggressivität ist kein Ausweg. Es geht ruhiger viel leichter. Deine Müdigkeit nimmt zu. Sorge für mehr Ruhe und Schlaf.

Horoskop Steinbock: 22. Dezember bis 20. Januar

Suche Dir jetzt Mitstreiter, wenn Du Dich in einer beruflichen Auseinandersetzung zu schwach fühlst. Es besteht die Gefahr, die sachliche Bodenhaftung zu verlieren.

Horoskop Wassermann: 21. Januar bis 19. Februar

Du bekommst es mit verärgerten, erregten Personen zu tun. Es gibt Tendenzen zu Zerwürfnissen oder Trennungen. Du bist stabil und dynamisch und auch finanziell ist alles okay. Kaufe jetzt einfach einmal richtig ein und erfülle Dir Deine Wünsche.

Horoskop Fische: 20. Februar bis 20. März