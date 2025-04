Horoskop heute: Tageshoroskop kostenlos für den 13.4.2025

Horoskop heute, Sonntag, 13.4.2025 - Tageshoroskop aller ☆ Sternzeichen. ✓kostenlos ✓tagesaktuell ✓für Mann & Frau | Jetzt Zukunft erfahren!

Licht im Herzen, Liebe in jeder Faser des Körpers: Dein persönliches und kostenloses Horoskop von heute geleitet Dich zu einer Innenschau. Die Astrologie hat zukunftsweisende Informationen über Dein Seelenleben.

Dein kostenloses Horoskop am Sonntag, dem 13.4.2025

Dein persönliches und kostenloses Tageshoroskop für Sonntag, den 13.4.2025. © Unsplash/Jude Beck Widder, Stier, Zwillinge, Krebs, Löwe, Jungfrau, Waage, Skorpion, Schütze, Steinbock, Wassermann und Fische: Wer sein Schicksal selbst in die Hand nehmen möchte, sollte den Weisheiten der Astrologie ruhig mehr Beachtung schenken und nützliche Schlüsse daraus für sich selbst ziehen. Über die Partnerschaft, das Berufsleben und die Gesundheit wissen die Himmelskörper laut der Astrologen nämlich eine ganze Menge. Lass Dich inspirieren. Tageshoroskop Horoskop heute: Tageshoroskop kostenlos für den 9.4.2025 Wie sich die aktuelle Stern- und Planetenkonstellation am Sonntag auf Dein Leben auswirkt, erfährst Du hier.

Horoskop Widder: 21. März bis 20. April

Deine Liebessterne stehen ideal! Reise und suche Dein Glück. Meist ist es Eifersucht, wenn andere versuchen, Dir etwas mies zu machen.

Horoskop Stier: 21. April bis 20. Mai

Stelle alle wichtigen Entscheidungen für längere Zeit zurück. Es kommt eine gute Zeit, um die Zukunft neu zu planen. Gestalte sie mit Deinem Partner oder Deiner Partnerin.

Horoskop Zwillinge: 21. Mai bis 21. Juni

Jemand braucht Deine Hilfe und Deinen Rat, sei offen für alles. Fußgymnastik unter dem Tisch ist besser als gar kein Sport.

Horoskop Krebs: 22. Juni bis 22. Juli

Am besten ist, Du lässt Dir immer ein Hintertürchen offen für alle Fälle. Gut, dass Du nur im engsten Freundeskreis über Deine Pläne sprichst. Bei einer Aufforderung zum Flirt ist nämlich guter Rat wirklich sehr wichtig.

Horoskop Löwe: 23. Juli bis 23. August

Du besitzt eine gute Menschenkenntnis. Du bekommst Probleme immer besser in den Griff. Es ruckelt gewaltig in Deiner Partnerschaft, und wenn Du nicht rechtzeitig einlenkst, könnte es in eine Richtung laufen, die Dir Ärger bringt.

Horoskop Jungfrau: 24. August bis 23. September

Beim Umgang mit Finanzen und Schriftverkehr ist Zurückhaltung erforderlich. Es kann jetzt zu Verzögerungen kommen, da Du einfach keine klaren Gedanken fassen kannst. Es ist jetzt keine gute Zeit für Entscheidungen.

Horoskop Waage: 24. September bis 23. Oktober

Schiefläuft nur dann etwas, wenn Du übertreibst. Lege also großen Wert darauf, immer auf dem Boden der Tatsachen zu bleiben. Wünsche und Leidenschaften können unter dem Einfluss von Verführung und Verlockung jeglicher Art sehr stark Besitz von Dir ergreifen.

Horoskop Skorpion: 24. Oktober bis 22. November

Du brauchst das gewisse Quäntchen an Geduld, um gut durch die nächsten Tage zu kommen. Werde also nicht hibbelig und unkonzentriert. Begegnungen mit ungewöhnlichen Menschen können Deinem Leben eine ganz neue Richtung geben. Darauf hast Du schon so lange gewartet.

Horoskop Schütze: 23. November bis 21. Dezember

Je zufriedener Du mit Dir selbst bist, umso schöner ist Dein Liebesleben. Eine neu gewonnene Erkenntnis muss sich der praktischen Bewährungsprobe unterziehen. Erst dadurch erweist es sich, ob sie nützlich ist.

Horoskop Steinbock: 22. Dezember bis 20. Januar

Die finanziellen Probleme werden sich von ganz alleine wieder in Luft auflösen. Deine Sorgen sind vollkommen unnötig. Achte auf Deine zwischenmenschlichen Beziehungen. Diese sind zurzeit nicht gerade gut bestellt und bedürfen einer Auffrischung.

Horoskop Wassermann: 21. Januar bis 19. Februar

Du hast jetzt ein gutes Gespür für unterschwellige Vorgänge und Tendenzen. Dies ist für Dich von Vorteil, wenn Du eine führende Position innehast. Keine wichtigen Entscheidungen treffen, Verhandlungen können Nachteile bringen.

Horoskop Fische: 20. Februar bis 20. März