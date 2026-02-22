Horoskop heute: Tageshoroskop kostenlos für den 22.2.2026
Das Horoskop von heute verrät dem interessierten Hobby-Sternenkundler, was die Zukunft für Chancen bereithält. Nimm Dein Schicksal in die Hand und hole Dir ein paar kostenlose Inspirationen von Deinem kostenlosen Tageshoroskop vom Sonntag. Das Glück gehört den Mutigen.
Dein kostenloses Horoskop am Sonntag, dem 22.2.2026
Die Energie der Planetenbewegungen und der Zauber der Himmelskörper begeistern die Menschen seit jeher.
Jedes Sternzeichen (Widder, Stier, Zwillinge, Krebs, Löwe, Jungfrau, Waage, Skorpion, Schütze, Steinbock, Wassermann und Fische) blickt in seinem Aszendenten einer ganz individuellen Zukunft entgegen. Welche Sterne das Schicksal diesen Donnerstag bereitgelegt hat, verrät Dir Dein gratis Tageshoroskop vom Sonntag.
Natürlich gibt das Orakel auch einen Ausblick auf tolle Perspektiven in Sachen Liebe, Beruf und Gesundheit.
Sei gespannt, auf welche Reise Dein Sternzeichen gehen wird und welche Chancen sich in dieser Lebenssituation bieten.
Lasse dich inspirieren und erhalte kostenlos deine tägliche Portion Sternenweisheiten!
Weitere spannende Horoskope kostenlos für alle Sternzeichen unter:
Horoskop Widder: 21. März bis 20. April
Auf die Dauer lassen sich Unstimmigkeiten nicht unter den Teppich kehren. Deine Lebenslust zieht andere magisch an. Du sprühst vor Kraft und Freude.
Horoskop Stier: 21. April bis 20. Mai
Jemand macht Dir ein sehr lukratives Angebot, greife zu! Du gehst derart unkonzentriert durch den Tag, dass Dir Fehler unterlaufen und Du vielleicht sogar etwas kaputt machst.
Horoskop Zwillinge: 21. Mai bis 21. Juni
Wenn Du all Deine Kräfte mobilisierst, öffnen sie Dir neue Türen. Das Du nicht in bester Form bist, sollte Dich auch nicht überfordern.
Horoskop Krebs: 22. Juni bis 22. Juli
Etwas Entspannung tut Dir jetzt gut. Plötzlich kehrt Ruhe in Dein Liebesleben ein und Du kannst vieles noch gar nicht so recht glauben. Für Chaos am Arbeitsplatz hast Du gründlich gesorgt.
Horoskop Löwe: 23. Juli bis 23. August
Auf keinen Fall solltest Du sportliche Betätigungen vernachlässigen. Was für eine Resonanz erwartest Du bei Deinem sturen Verhalten?
Horoskop Jungfrau: 24. August bis 23. September
Singles haben für die nächste Zeit sehr gute Flirtchancen. Springe über Deinen Schatten und Du wirst gewinnen.
Horoskop Waage: 24. September bis 23. Oktober
Am Arbeitsplatz hast Du gute Möglichkeiten, ein Stück voranzukommen. Es warten anstrengende Tage im Job, die Konkurrenz schläft nicht.
Horoskop Skorpion: 24. Oktober bis 22. November
Jetzt musst Du erst mal wieder richtig ackern. Lass Dich von Kritik nicht runterziehen, Musik und Natur beruhigen.
Horoskop Schütze: 23. November bis 21. Dezember
Schon mancher hat sich verschätzt, also bleibe wachsam! Du hast den Sport vernachlässigt und erhältst jetzt die Rechnung dafür. Es ist an der Zeit, eine Wendung herbeizuführen.
Horoskop Steinbock: 22. Dezember bis 20. Januar
Durch Konzentration und Ausdauer kannst Du jetzt anstehende Arbeiten gründlich planen und Unerledigtes ein für allemal aus der Welt schaffen. Es gilt jetzt, einem nahestehenden Menschen Deine Zuneigung zu bestätigen. Wähle Sie Deine Worte sorgfältig aus und lege Deine Hemmungen ab.
Horoskop Wassermann: 21. Januar bis 19. Februar
Nur wenn Du geduldig am Ball bleibst, kannst Du Dich auch durchsetzen. Achte bei der Wahl Deines Partners oder Deiner Partnerin nicht nur auf ein angenehmes Äußeres oder einen witzigen Geist. Der Charakter ist wichtiger.
Horoskop Fische: 20. Februar bis 20. März
Voller Abenteuerlust stehst Du in den Startlöchern. Wenn Dein Schatz jetzt nicht erkennt, was in Dir steckt, dann tut es sehr bald ein anderer. Eine heikle Aufgabe solltet man nur im Team angehen.
