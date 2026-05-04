04.05.2026 15:00 Horoskop morgen: Tageshoroskop kostenlos für den 5.5.2026

Horoskop morgen, Dienstag, 5.5.2026 - Tageshoroskop aller ☆ Sternzeichen. ✓kostenlos ✓tagesaktuell ✓für Mann & Frau | Jetzt Zukunft erfahren!

Komme heraus aus Deinem Seelenschlaf, nutze Deine Chancen und erfinde Dich neu – mit den kosmischen Ratschlägen der Sterne im Tageshoroskop für morgen für alle Sternzeichen.

Dein kostenloses Horoskop am Dienstag, dem 5.5.2026

Dein persönliches und kostenloses Tageshoroskop für Dienstag, den 5.5.2026. © 123rf/hstrongart Manchmal verläuft alles wie am Schnürchen und manchmal hat man das Gefühl, das Universum ist gegen einen. Doch jedem Sternzeichen und Aszendenten haben die Himmelskörper Hilfe für Lebens- und Liebesdinge in Form täglicher astrologischer News anzubieten. Steinbock, Wassermann, Fische, Widder, Stier, Zwilling, Krebs, Löwe, Jungfrau, Waage, Skorpion oder Schütze – jedes Sternbild sucht Antworten in den Sternen und Planeten und findet sie im Tageshoroskop. Tageshoroskop Horoskop heute: Tageshoroskop kostenlos für den 30.4.2026 Wage einen Blick in die Zukunft und finde heraus, was das Horoskop jetzt über Deinen Tagesverlauf in Bezug auf Deine Stimmung, Deine körperliche Verfassung und Deine beruflichen Chancen zu sagen hat.

Dein täglicher Horoskop-Newsletter Lasse dich inspirieren und erhalte kostenlos deine tägliche Portion Sternenweisheiten! Deine Anmeldung konnte nicht gespeichert werden. Bitte versuche es erneut. Deine Anmeldung war erfolgreich. Bitte bestätige die E-Mail, die wir dir gesendet haben. Bitte gib deine E-Mail-Adresse für die Anmeldung an Gib bitte deine E-Mail-Adresse für die Anmeldung an, z. B. [email protected]. Anmelden Bildquelle: Midjourney/TAG24

Mehr Tipps für alle Sternzeichen gibt es in den Horoskopen der einzelnen Astro-Themenbereiche: Tageshoroskope

Wochenhoroskope

Monatshoroskope

Jahreshoroskope

Partnerhoroskope.

Horoskop Widder: 21. März bis 20. April

Du bist Dir mit Deinem Partner nicht einig, daher kannst Du auch nicht durchstarten. Du entwickelst Dich zum Schnäppchen-Profi. Investiere ruhig etwas mehr.

Horoskop Stier: 21. April bis 20. Mai

Lasse Dich nicht länger ausnutzen, ein klares Nein wäre angebracht. Du bist überwältigt von der Sympathie, die man Dir zeigt.

Horoskop Zwillinge: 21. Mai bis 21. Juni

Der Familienrat gibt grünes Licht für Deine gewünschte Aktionsfreiheit. Durch Deine Geistesblitze meisterst Du eine Herausforderung mit Bravour.

Horoskop Krebs: 22. Juni bis 22. Juli

Das Liebesleben wird einen Einbruch erleben, wenn Du so weitermachst. Dein Alltagsablauf wird von einem starken Ordnungssinn geprägt.

Horoskop Löwe: 23. Juli bis 23. August

Es wird richtig spannend. In der Partnerschaft gibt's Wachstumsimpulse, durch die Du Dich sehr wohlfühlst in Deiner Haut. Was willst Du denn? Es funktioniert doch alles und Geld bringt es auch noch.

Horoskop Jungfrau: 24. August bis 23. September

Du bist ungern allein und legst großen Wert auf gemütliche Abende mit Freunden. Du sehnst Dich danach, Deinen tiefen Gefühlen nachzugeben. Worauf wartest Du? Setze die richtigen Signale und die Liebe wird erwachen.

Horoskop Waage: 24. September bis 23. Oktober

Alles, was Du jetzt beginnst, wirst Du erfolgreich zum Abschluss bringen. Am Arbeitsplatz bekommst Du dazu volle Unterstützung. Viel Power und gute Laune vertreiben die trüben Gedanken der Vergangenheit.

Horoskop Skorpion: 24. Oktober bis 22. November

Dein Verstand ist jetzt besonders lebendig. Du bist schlagfertig und wach. In einer Gesprächsrunde überzeugst Du durch treffende Argumente. Dein Partner kann nicht immer nur für Dich da sein, er hat auch noch eigene Ziele und Wünsche.

Horoskop Schütze: 23. November bis 21. Dezember

Nach getaner Arbeit hast Du es Dir verdient, Dich in den Sessel fallen zu lassen und von dem zu träumen, was Du Dir wünschst. Deine Familie allein wird Dir auf Dauer nicht reichen – das ist zu einseitig.

Horoskop Steinbock: 22. Dezember bis 20. Januar

Dein Schatz setzt andere Prioritäten als Du selbst, zeig dafür Verständnis. Halte Abstand von Freunden, die nur nörgeln, das bremst Deinen Elan.

Horoskop Wassermann: 21. Januar bis 19. Februar

Auf andere Menschen wirkst Du großzügig, hilfsbereit und wohlwollend. Es wäre wichtig, sich im Job flexibler auf andere Möglichkeiten einzustellen.

Horoskop Fische: 20. Februar bis 20. März