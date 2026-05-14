Horoskop morgen: Das erwartet Dich am 15.5.2026
Wird es ein großartiger Tag oder werden Dir Steine in den Weg gelegt? Mehr Infos zu Deiner Tagesform und Deinem Schicksal - was Astrologen dazu sagen, liest Du jetzt im Horoskop für morgen.
Dein kostenloses Horoskop am Freitag, dem 15.5.2026
Das Horoskop hat für alle Sternzeichen wichtige Botschaften, egal in welchem Aszendenten Du geboren bist oder welches Dein Element ist:
- Feuer: Widder, Schütze und Löwe
- Wasser: Krebs, Fische und Skorpion
- Erde: Jungfrau, Steinbock und Stier
- Luft: Waage, Zwillinge und Wassermann.
Viele sind am Liebeshoroskop interessiert, möchten aber auch wissen, ob sie beruflich auf dem Holzweg sind oder bald schon eine Finanzspritze kommt.
Auch die Gesundheit ist ein wichtiges Feld, zu dem viele Sternzeichen astrologischen Rat suchen. Die Astrologie zeigt Dir den Weg und nimmt Dich mit ins geheimnisvolle Universum der Sterne und Planeten hoch oben am Himmelszelt. Was die Sterndeuter Dir ganz persönlich zu sagen haben:
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Weitere inspirierende Horoskope für alle Tierkreiszeichen auf diesen Themenseiten:
Horoskop Widder: 21. März bis 20. April
Akzeptiere die Meinung Deines Partners oder Deiner Partnerin, auch wenn Dir das widerstrebt. Mit Deinen Fähigkeiten und mit Deinen Kräften musst Du jetzt besonders haushalten. Also aufpassen und alles maßvoll genießen.
Horoskop Stier: 21. April bis 20. Mai
Treue und Loyalität, klare Bekenntnisse sind jetzt gefordert. Deine tiefgehenden Gefühle werfen besonders hohe Wellen. Du bist sensibel, mitfühlend und verständnisvoll und spürst intensiv, wenn jemand leidet.
Horoskop Zwillinge: 21. Mai bis 21. Juni
Trinke jeden Tag genügend Wasser. Bei kontinuierlichem Einsatz und Geduld winken Erfolge.
Horoskop Krebs: 22. Juni bis 22. Juli
Deine Fantasie kennt keine Grenzen und die normalen Alltagsaufgaben sind Dir zuwider. Entscheide rasch, jetzt läuft alles besonders gut. Gönn Dir viel Schlaf, dann bleibst Du gut drauf.
Horoskop Löwe: 23. Juli bis 23. August
Du schüttelst die Ideen jetzt geradezu aus dem Ärmel, leicht und locker gehen Dir die Dinge von der Hand. Deine Kollegen bewundern Dein Können. Was anderen als bloßer Zufall erscheint, das hast Du durch Deinen Optimismus, Deine Lebensfreude und Dynamik selbst geschaffen. Super!
Horoskop Jungfrau: 24. August bis 23. September
Romantik pur und unvergleichliche Momente mit Deinem Schatz sorgen für unvergessliche Stunden und Gemeinsamkeiten. Einfach super! Du erscheinst leicht abwesend und etwas unkonzentriert.
Horoskop Waage: 24. September bis 23. Oktober
Egal was Du vorhast, Dein Schatz ist immer gerne mit von der Partie. Vermeide jede Hektik und übe Dich in Geduld und Gelassenheit.
Horoskop Skorpion: 24. Oktober bis 22. November
Du solltest Dich zurzeit rarmachen und Deinem Partner oder Deiner Partnerin Luft zum Atmen lassen. Die Singles sind die absoluten Glückskinder. Du wirst in der nächsten Zeit einen wahren Siegeszug antreten. Das riecht nach Eroberung!
Horoskop Schütze: 23. November bis 21. Dezember
Es könnte Dich reizen, Dich auf Auseinandersetzungen einzulassen. Das ist auf lange Sicht jedoch ganz sicher nicht gut. Deine Fähigkeit zur Kommunikation ist in den folgenden Tagen sehr gut. Bleib bei all Deinen Verhandlungen und Überlegungen ruhig und sachlich.
Horoskop Steinbock: 22. Dezember bis 20. Januar
Dein Magen streikt, weil Du ihn immer wieder übersäuerst. Wenn Du jetzt beruflich auf Widerstand stößt, dann fahr nicht gleich aus der Haut.
Horoskop Wassermann: 21. Januar bis 19. Februar
Langweilig wird es bestimmt nicht. Dein Temperament bringt Schwung in die Liebe. Das Barometer steht auf "hoch". Alles, was Du anfasst, wird gelingen, wenn Du Fantasie und Verstand gleichzeitig einsetzt.
Horoskop Fische: 20. Februar bis 20. März
Verlass Dich nicht auf andere, sonst bist Du verlassen. Du solltest Dein Mitgefühl nicht zu weit gehen lassen. Unterscheide zwischen den Schmerzen der anderen und Deinen eigenen.
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