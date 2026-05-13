13.05.2026 06:07 Horoskop heute: Tageshoroskop kostenlos für den 13.5.2026

Horoskop heute, Mittwoch, 13.5.2026 - Tageshoroskop aller ☆ Sternzeichen. ✓kostenlos ✓tagesaktuell ✓für Mann & Frau | Jetzt Zukunft erfahren!

Überraschung und Lebendigkeit sind gerade für viele Tierkreiszeichen ein großes Thema. Ob die Sternenkonstellation und die Mondenergien Deiner Lebenssituation große Chancen in der Liebe oder im Beruf bescheren, weiß Dein Tageshoroskop für heute.

Dein kostenloses Horoskop am Mittwoch, dem 13.5.2026

Dein persönliches und kostenloses Tageshoroskop für Mittwoch, den 13.5.2026. © 123RF/peopleimages12 Das Glück ist überall und wartet nur darauf, von Dir gefunden zu werden. Hast Du danach schon einmal in Deinem eigenen Herzen gesucht? Mit ein wenig kosmischer Inspiration und einem Blick in Dein kostenloses Tageshoroskop wird vielleicht auch deutlich, in welchem Lebensbereich beste Chancen auf Erfolg bestehen. Jedes Sternzeichen (Widder, Stier, Zwillinge, Löwe, Jungfrau, Krebs, Waage, Schütze, Skorpion, Fische, Wassermann, Steinbock) in jedem Aszendenten möchte gern wissen, ob die Zukunft von Liebe und Zufriedenheit geprägt ist oder ob das Schicksal noch einige Steine in den Weg legen wird. Tageshoroskop Horoskop heute: Tageshoroskop kostenlos für den 8.5.2026 Spüre die Energie des Tages und nutze die Gelegenheit, in positiver Harmonie durchzustarten.

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Ein Blick in weitere Horoskope schenkt jedem Hobby-Sternenkundler noch mehr Ideen und Impulse: Tageshoroskope

Wochenhoroskope

Monatshoroskope

Jahreshoroskope

Partnerhoroskope.

Horoskop Widder: 21. März bis 20. April

Alles, womit Du in letzter Zeit nicht fertig wurdest, und alles, was Du schon seit Langem aufgeschoben hast, kannst Du jetzt erfolgreich erledigen. Du solltest darauf achten, dass Du im Überschwang der Gefühle keine Versprechungen machst, die sich später als nicht haltbar herausstellen.

Horoskop Stier: 21. April bis 20. Mai

Du bist steif und ungelenkig. Nicht nur körperlich, sondern auch geistig. Setze neue gedankliche Impulse, dehne, recke und strecke Dich. Singles sollten jetzt anbandeln, toller Gleichklang, gute Erfolgsaussichten.

Horoskop Zwillinge: 21. Mai bis 21. Juni

Auf diese extravagante Liebesbeziehung hast Du schon lange gewartet. Amor liegt auf der faulen Haut. Tu es nicht auch, sonst könnte sich das Liebes- und Beziehungsleben ziemlich uninteressant gestalten.

Horoskop Krebs: 22. Juni bis 22. Juli

Dein sexueller Trieb ist hyperaktiv. Höflichkeit, Takt und Rücksichtnahme sind lebenswichtig, damit kein Porzellan zerschlagen wird. Deine Müdigkeit nimmt zu. Sorge für mehr Ruhe und Schlaf.

Horoskop Löwe: 23. Juli bis 23. August

Keine Hürde scheint Dir jetzt zu hoch, von allen Seiten kommt Sympathie entgegen. Wenn Du Deine eigenen Erkenntnisse als allgemeingültig auf die Menschen in Deiner Umgebung übertragen willst, wirst Du einiges an Bonus verspielen.

Horoskop Jungfrau: 24. August bis 23. September

Lege Deine Schuldgefühle ab, damit bestrafst Du nur Dich selbst. Du bist eine Marionette Deines Ehrgeizes, das setzt Dich ganz schön unter Druck.

Horoskop Waage: 24. September bis 23. Oktober

Vieles würde nicht passieren, wenn Du Dich anders verhalten würdest. Du neigst dazu, Dich ein bisschen in Deinen Wünschen zu verlieren und Dich Illusionen hinzugeben. Denke daran, nur Fakten zählen, sonst nichts.

Horoskop Skorpion: 24. Oktober bis 22. November

In einer Gesprächsrunde mit strittigen Themen überzeugst Du durch treffende Argumente. Ob es Dir gelingt, aus Dir herauszugehen, ist fraglich. Tust Du es nicht, hast Du wenig Chancen, erfolgreich zu werden!

Horoskop Schütze: 23. November bis 21. Dezember

Räume auf und wirf Altes, Gewesenes einfach über Bord. Du bist sehr viel mit dem beschäftigt, was bereits geschehen ist. Dadurch blockierst Du Dich selbst und setzt zu wenig in Bewegung.

Horoskop Steinbock: 22. Dezember bis 20. Januar

Auch wenn Du beruflich kürzertrittst, Deine Unterlagen solltest Du ordentlich abheften. Du strahlst jetzt Ruhe und Besonnenheit aus. Jeder profitiert davon.

Horoskop Wassermann: 21. Januar bis 19. Februar

In Gesprächen und Verhandlungen bist Du kaum zu schlagen. Der Gegner hat das Nachsehen. Alle größeren Ausgaben und Investitionen gut überdenken.

Horoskop Fische: 20. Februar bis 20. März