28.05.2026 15:00 Horoskop morgen: Tageshoroskop kostenlos für den 29.5.2026

Horoskop morgen, Freitag, 29.5.2026 - Tageshoroskop aller ☆ Sternzeichen. ✓kostenlos ✓tagesaktuell ✓für Mann & Frau | Jetzt Zukunft erfahren!

Ist Dein Sternzeichen am Freitag in Sachen Liebe und Beruf vom Glück verfolgt? Wirf einen Blick in Dein kostenloses Tageshoroskop von morgen und finde es gleich heraus.

Dein kostenloses Horoskop am Freitag, dem 29.5.2026

Dein persönliches und kostenloses Tageshoroskop für Freitag, den 29.5.2026. © 123RF/sliper84 Während der eine sich über eine top Gesundheit freut, überrascht den anderen vielleicht ein finanzieller Segen. Jedes Tierkreiszeichen schaut in seine ganz persönliche Zukunft. Ob Widder, Stier, Krebs, Zwillinge, Jungfrau, Löwe, Waage, Skorpion, Fische, Wassermann, Steinbock oder Schütze: Finde jetzt heraus, in welchem Lebensbereich die Sterne gut stehen. Das Leben ist zu kurz, um schwermütig zu sein. Aber das Glück kommt auch nicht von allein. Wer lernt, Dinge aus der Vergangenheit besser loszulassen, kann auch in Harmonie in die Zukunft blicken. Tageshoroskop Horoskop heute: Tageshoroskop kostenlos für den 27.5.2026 Ein Horoskop kann bei einer wichtigen Richtungsentscheidung im Leben den entscheidenden Tropfen Inspiration schenken, den es manchmal dringend braucht, wenn die Gefühle verrückt spielen.

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Allen Freunden der gepflegten Astro-Tipps sei der Blick in unsere weiteren Horoskope empfohlen: Tageshoroskope

Wochenhoroskope

Monatshoroskope

Jahreshoroskope

Partnerhoroskope

Horoskop Widder: 21. März bis 20. April

Achte liebevoll auf die Bedürfnisse Deines Partners. Dadurch werden sich Freude und Harmonie zwischen Euch ausbreiten und festigen.

Horoskop Stier: 21. April bis 20. Mai

Schwungvoll und zuversichtlich gehst Du auf Deine Kollegen zu. Man ist von Dir und Deinem Verhalten beeindruckt. Es ist eine gute Zeit, um mit Freunden zusammen zu sein.

Horoskop Zwillinge: 21. Mai bis 21. Juni

Du kannst Deinem Partner sehr gefühlvoll begegnen. Jemand hat Dich beleidigt – grolle nicht, sondern sprich das Problem sofort an.

Horoskop Krebs: 22. Juni bis 22. Juli

Lass Deinen Partner jetzt nicht im Regen stehen, er hofft auf Dein Verständnis. Sorge für Ruhe, Harmonie, mehr Freizeit, Wärme und Zärtlichkeit.

Horoskop Löwe: 23. Juli bis 23. August

Sich voll auf eine berufliche Sache zu konzentrieren, fällt Dir jetzt sehr schwer. Du hast Deine Arbeit nicht mehr ganz im Griff – gönn Dir einen Urlaub.

Horoskop Jungfrau: 24. August bis 23. September

Bereiche, die Dir gewisse Pflichten abverlangen, versuchst Du zu verdrängen. Beobachte Deinen Partner nicht weiterhin auf Schritt und Tritt. Er spürt Dein Misstrauen und das kann ihn sehr verletzen.

Horoskop Waage: 24. September bis 23. Oktober

Komm mit Freunden zusammen und macht gemeinsam Sport. Deine Kondition und Deine gute Stimmung werden dadurch noch besser. Du spürst jetzt sehr schnell, wer zu Dir passen könnte. Deshalb bist Du auch in der Lage, auf andere Menschen zuzugehen.

Horoskop Skorpion: 24. Oktober bis 22. November

Am meisten Energie hast Du nach einem Wochenende. Du kannst zurzeit kaum aus dem Haus gehen, ohne dass Dich jemand anbaggert. Das Schicksal mixt einen prickelnden Cocktail der Versuchung.

Horoskop Schütze: 23. November bis 21. Dezember

Jetzt ist endlich die Zeit gekommen, alte Denk- und Handlungsgewohnheiten über Bord zu werfen. Neue Herausforderungen warten auf Dich. Genieße nicht nur freudige Erlebnisse – auch Negatives musst Du meistern.

Horoskop Steinbock: 22. Dezember bis 20. Januar

Pass auf mit zu viel Fitnessprogramm – Du powerst Dich zu sehr aus. Geschäftlich kündigen sich endlich wieder einige Möglichkeiten und Highlights an. Es läuft alles wie am Schnürchen, nichts kann schiefgehen.

Horoskop Wassermann: 21. Januar bis 19. Februar

Vorsicht, mancher Kollege würde sich freuen, wenn Du Fehler machst. Du solltest Leute treffen, mit denen Du lachen kannst.

Horoskop Fische: 20. Februar bis 20. März