Horoskop heute: Tageshoroskop kostenlos für den 1.11.2025

Horoskop heute Samstag 1.11.2025 - Tageshoroskop aller ☆ Sternzeichen. ✓kostenlos ✓tagesaktuell ✓für Mann & Frau | Jetzt Zukunft erfahren!

Sternenklar ist manchmal nicht nur die Nacht, sondern auch Dein Geist. Damit Du in der Liebe, im Beruf und in Sachen Gesundheit klar siehst, schickt Dir das Tageshoroskop von heute Botschaften über Dein Schicksal.

Dein kostenloses Horoskop am Samstag, dem 1.11.2025

Dein persönliches und kostenloses Tageshoroskop für Samstag, den 1.11.2025. © 123RF/yuliaglam Ob Du Widder, Stier, Zwillinge, Krebs, Löwe, Jungfrau, Waage, Skorpion, Schütze, Steinbock, Wassermann oder Fische bist, Du möchtest auch heute von den kosmischen Prophezeiungen der Astrologie profitieren. Das ist verständlich, schließlich ist so manche Lebensentscheidung nicht gerade leicht. Ob Dich gerade Liebeskummer, ein Konflikt unter Kollegen oder körperliche Schmerzen plagen: Die Tageshoroskope haben womöglich den entscheidenden Hinweis über Deine Stimmung und Dein Seelenleben und wissen, worauf Du achten solltest, damit Du Deinem Schicksal ein Schnippchen schlagen kannst. Tageshoroskop Horoskop heute: Tageshoroskop kostenlos für den 29.10.2025 Erfahre jetzt, was am Samstag am wichtigsten ist, um Liebe, Beruf und Gesundheit positiv zu beeinflussen.

Dein Täglicher Horoskop Newsletter Lasse Dich inspirieren und erhalte kostenlos Deine tägliche Portion Sternenweisheiten! Für Newsletter anmelden Bildquelle: Midjourney/TAG24

In der Horoskope-Welt auf TAG24 kannst Du noch mehr entdecken: Tageshoroskope

Wochenhoroskope

Monatshoroskope

Jahreshoroskope

Partnerhoroskope

Horoskop Widder: 21. März bis 20. April

Hast Du schon einmal darüber nachgedacht, ob Dein Beruf tatsächlich auch Deine Berufung ist? Die ersten Zweifel machen sich nämlich schon bemerkbar. Die beruflichen Belastungen nehmen ab, auch wenn Du Dich zunächst noch einmal richtig ins Zeug legen musst. Es wird besser!

Horoskop Stier: 21. April bis 20. Mai

Wie wäre es, wenn Du öfter mal so richtig entspannen würdest? Suche nicht die Schuld im Außen, du selbst trägst für Dich die Verantwortung.

Horoskop Zwillinge: 21. Mai bis 21. Juni

Du solltest Dich vor Energieräubern schützen. Plane nicht so viel, sonst verpasst Du schöne Augenblicke.

Horoskop Krebs: 22. Juni bis 22. Juli

Du bist besonders fit und kannst bei jeder Tätigkeit kräftig anpacken. Lass Deinen Frust nicht immer an Deiner Familie aus!

Horoskop Löwe: 23. Juli bis 23. August

Geh einmal wieder allein oder mit Freunden aus. Das tut gut und liefert zusätzlich neuen und interessanten Gesprächsstoff. Du kannst noch viel mehr an Leistung aus Dir herausholen.

Horoskop Jungfrau: 24. August bis 23. September

Neue Herausforderungen kommen gerade recht, so kannst Du Dich unter Beweis stellen. Kennst Du das Sprichwort: "Wer nicht hören will, muss fühlen?"

Horoskop Waage: 24. September bis 23. Oktober

Du gewinnst neue Einsichten, siehst viele Dinge klarer und erweiterst somit Deinen Blickwinkel. Reisen sind in dieser Zeit allgemein gewinnbringend. Nur wer unterhaltsam und intelligent ist, begeistert Dich so richtig.

Horoskop Skorpion: 24. Oktober bis 22. November

Du fühlst Dich durch Deine Umgebung gelangweilt. Für Vertragsabschlüsse und Finanzielles ist die Zeit vorteilhaft. Wenn Du Dir ein Ziel gesetzt hast, kannst Du dieses jetzt verwirklichen.

Horoskop Schütze: 23. November bis 21. Dezember

Finanziell kannst Du keine großen Sprünge machen. Überlege Dir also genau, was und wie viel Du wofür ausgibst. Führe ein Haushaltsbuch. Du hast eine herrliche Zeit vor Dir, die Dir beruflich viel bringen kann. Überlasse nichts dem Zufall, steuere Dein Ziel wohlüberlegt an.

Horoskop Steinbock: 22. Dezember bis 20. Januar

Eine spontane Kurzreise steht auf dem Programm. Lasse also einfach einmal die Seele baumeln und genieße den Tag. Gesundheitlich ist alles im grünen Bereich. Dein Körper ist belastbar, aber Du solltest trotzdem nicht über die Stränge schlagen.

Horoskop Wassermann: 21. Januar bis 19. Februar

Wenn Du Dich aufregst und mit Gewalt versuchst, etwas durchzusetzen, bleibst Du auf der Strecke und bist auch noch frustriert. Konzentriere Dich nur auf die wesentlichen Dinge!

Horoskop Fische: 20. Februar bis 20. März