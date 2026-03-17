Horoskop morgen: Tageshoroskop kostenlos für den 18.3.2026

Horoskop morgen, Mittwoch, 18.3.2026 - Tageshoroskop aller ☆ Sternzeichen. ✓kostenlos ✓tagesaktuell ✓für Mann & Frau | Jetzt Zukunft erfahren!

Was hat Dir das Universum mit all seinen Himmelskörpern und kosmischen Energien zu Deiner aktuellen Lebenssituation mitzuteilen? Erfahre es umgehend in Deinem kostenlosen Tageshoroskop für den 18. März. Lerne Dich durch das Horoskop besser kennen.

Dein kostenloses Horoskop am Mittwoch, dem 18.3.2026

Dein persönliches und kostenloses Tageshoroskop für Mittwoch, den 18.3.2026. © 123RF/gmac84 Egal, ob Stier, Waage, Zwillinge, Widder, Skorpion, Löwe, Fische, Schütze, Wassermann, Steinbock, Jungfrau oder Krebs: Alle zwölf Aszendenten erhalten in diesem Horoskop eine kurze astrologische Botschaft. Worauf ist in den Lebensbereichen Liebe, Gesundheit, Beruf oder Finanzen achtzugeben? Ist jetzt die geeignete Zeit, um richtig etwas zu wagen oder solltest Du Dich lieber etwas zurücknehmen? Die Sterne und Planeten können Dir darauf eine mögliche Antwort geben. Tageshoroskop Horoskop heute: Tageshoroskop kostenlos für den 16.3.2026 Doch so sehr ein Horoskop auch bei der Entscheidungsfindung helfen kann: Den Weg musst Du immer noch selbst gehen, um die Chancen in Deinem Leben bestmöglich zu ergreifen. Werde aktiv!

Dein täglicher Horoskop-Newsletter Lasse dich inspirieren und erhalte kostenlos deine tägliche Portion Sternenweisheiten! Deine Anmeldung konnte nicht gespeichert werden. Bitte versuche es erneut. Deine Anmeldung war erfolgreich. Bitte bestätige die E-Mail, die wir dir gesendet haben. Bitte gib deine E-Mail-Adresse für die Anmeldung an Gib bitte deine E-Mail-Adresse für die Anmeldung an, z. B. [email protected]. Anmelden Bildquelle: Midjourney/TAG24

Wirf mit den Horoskopen für Dein Sternzeichen einen Blick in die Zukunft: Tageshoroskope

Wochenhoroskope

Monatshoroskope

Jahreshoroskope

Partnerhoroskope

Horoskop Widder: 21. März bis 20. April

Nur helle Köpfe besteigen den Thron des Erfolges. Du bestimmst, wo es langgeht, denn wer bezahlt, gibt an!

Horoskop Stier: 21. April bis 20. Mai

Positive finanzielle Ergebnisse erfordern ständiges Wachsein. Du hast es leichter, wenn Du zu Dir selbst stehst. Der Kosmos verwöhnt Dich und schickt Dir nur das, was zu Dir passt!

Horoskop Zwillinge: 21. Mai bis 21. Juni

Wenn Du so weitermachst, sind berufliche Kollisionen vorprogrammiert. Sieh nicht so oft zurück. Frage nicht immer, was hätte sein können. Nimm jeden Tag so an, wie er ist. Sei optimistischer.

Horoskop Krebs: 22. Juni bis 22. Juli

Der Umgang mit anderen Personen fällt Dir zurzeit leicht. Der Grund dafür liegt in Deiner inneren Ausgeglichenheit und Ruhe. Eine große Liebes-Enttäuschung droht, wenn Du jemanden zu sehr idealisiert hast. Gehe also immer mit offenen Sinnen durch das Leben.

Horoskop Löwe: 23. Juli bis 23. August

Sogar am Arbeitsplatz wird heute auf Teufel komm raus geflirtet. Das tut richtig gut und fördert vor allen Dingen das Arbeitsklima. Es bieten sich neue Kontakte, nutze diese Chancen!

Horoskop Jungfrau: 24. August bis 23. September

Es ist von Vorteil für Dich, alles penibel zu erledigen und das Geld sorgfältig zusammenzuhalten. Die kosmischen Einflüsse können Dir in Herzensdingen beachtlichen Auftrieb verleihen.

Horoskop Waage: 24. September bis 23. Oktober

Wenn Du Dich in der nächsten Zeit richtig in eine Sache hineinkniest, kannst Du einen gigantischen Erfolg erzielen. Wirf Ballast ab, führe ein klärendes Gespräch am Arbeitsplatz.

Horoskop Skorpion: 24. Oktober bis 22. November

Verzichte auf Alkohol und Zigaretten, das wirkt Wunder. Dein Partner kann nichts dafür, wenn Du nicht weißt, was Du willst. Gehe in Dich.

Horoskop Schütze: 23. November bis 21. Dezember

Bemühe Dich nicht weiter, Deine Freunde haben Dich bereits abgeklärt. Triff Dich mit Leuten, die mit Dir auf einer Wellenlänge liegen. Das tut Dir gut und bringt wieder neuen Schwung in Dein Leben.

Horoskop Steinbock: 22. Dezember bis 20. Januar

Denke jetzt gut über alles nach. Du solltest Entscheidungen nicht länger hinauszögern. Frisch ans Werk – es kann nichts passieren. Stoppe Deinen Verdrängungswettbewerb und prüfe Deinen Gesundheitszustand.

Horoskop Wassermann: 21. Januar bis 19. Februar

Höre mehr auf die Bedürfnisse Deines Körpers. Übung macht den Meister, also lege einen Gang zu!

Horoskop Fische: 20. Februar bis 20. März