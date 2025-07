Horoskop morgen: Tageshoroskop kostenlos für den 28.7.2025

Sind im Beruf, der Gesundheit oder in der Liebe derzeit große Überraschungen zu erwarten? Dein kostenloses Horoskop von morgen kennt die Antwort und verrät Dir, wie die Chancen am 28. Juli stehen.

Finde die Energie, die Dein Sternzeichen heute zum großen Glück braucht. Du fragst Dich: Was sagen die Sterne über meine Zukunft?

Wer die Vergangenheit hinter sich gelassen hat, kann sein Schicksal in Zukunft selbst in die Hand nehmen.

Neue Herausforderungen sind genau richtig für Dich - zeig, was in Dir steckt! Aber verschlepp Deinen grippalen Infekt nicht.

Man kann über alles reden - das ist effektiver, als davonzulaufen oder in Abwehrhaltung zu gehen. Sorge dafür, dass Du nicht unter Zeitdruck stehst.

Du steckst bis über beide Ohren in den Vorbereitungen für künftige Projekte. Sorge für ruhige Augenblicke zu zweit und zögere nicht, alles anzusprechen.

Jetzt können sich ganz schnell Aggressionen entladen, bewahre Ruhe. Lass Dir im Job nicht in die Karten schauen.

Falls Dein Haussegen schief hängt, so liegt es an der Art und Weise, wie Du etwas vorbringst. Lege mehr Diplomatie an den Tag! Gib auch mal wieder nach, dann wird sich die Harmonie einstellen.