Horoskop morgen: Tageshoroskop kostenlos für den 28.3.2026

Horoskop morgen, Samstag 28.3.2026 - Tageshoroskop aller ☆ Sternzeichen. ✓kostenlos ✓tagesaktuell ✓für Mann & Frau | Jetzt Zukunft erfahren!

Was sagt das Horoskop von morgen? Glück im Leben hängt vor allem vom Zustand von Geist und Seele ab, nicht nur von äußeren Faktoren. Suchst Du für die richtige Einstellung Inspiration? Die findest Du hier in Deinen persönlichen Astro-Nachrichten.

Dein kostenloses Horoskop am Samstag, dem 28.3.2026

Dein persönliches und kostenloses Tageshoroskop für Samstag, den 28.3.2026. © 123RF/lilkar Feuer: Widder, Schütze und Löwe



Wasser: Krebs, Fische und Skorpion



Erde: Jungfrau, Steinbock und Stier



Luft: Waage, Zwilling und Wassermann Alle Tierkreiszeichen und Aszendenten können sich mit dem Tageshoroskop am 28. März kosmisch inspirieren lassen. Denn die Astrologie vermag es, die Himmelskörper richtig zu deuten und so an die kosmischen Geheimnisse zu gelangen. Solltest Du gerade im Leben und in der Liebe (egal, ob Single oder in einer Beziehung) nicht weiterkommen, gibt Dir das Horoskop eventuell den richtigen Hinweis, um nicht nur einen harmonischen Tag in guter Laune verleben zu können, sondern auch in Zukunft Glück im Herzen tragen zu können. Tageshoroskop Horoskop heute: Tageshoroskop kostenlos für den 24.3.2026 Positive Gedanken sind der beste Start in den Tag, also lass Dich einfach von den Sternen leiten und nimm ihren Ratschlag an, um die richtigen Lebensentscheidungen treffen zu können.

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Weitere Horoskope für alle zwölf Sternzeichen gibt es auf den TAG24-Themenseiten: Tageshoroskope

Wochenhoroskope

Monatshoroskope

Jahreshoroskope

Partnerhoroskope

Horoskop Widder: 21. März bis 20. April

In beruflicher Hinsicht beteiligst Du Dich mit viel Eifer an neuen Aufgaben und Projekten. Verfalle nicht in Selbstzweifel, sondern verwende eine liebevollere Strategie.

Horoskop Stier: 21. April bis 20. Mai

Kümmere Dich um Dich selbst und gib anderen keine klugen Ratschläge. Denke nicht, dass Du Deine eigenen Fehler durch Verdrängen aus der Welt schaffen kannst. Lerne, richtig mit ihnen umzugehen.

Horoskop Zwillinge: 21. Mai bis 21. Juni

Bei heißen Flirts laufen alle Singles zur Höchstform auf. Deine Leidenschaften sind geweckt. Du fühlst Dich unternehmungslustig und energisch. Geh aus Dir heraus und bleibe in der Liebe aktiv.

Horoskop Krebs: 22. Juni bis 22. Juli

Deine Fitness ist in einem guten Zustand. Übertreibe nicht, achte aber ein bisschen auf die Signale Deines Körpers. Keiner stört sich daran, wenn Du Dich wegen Unbehagen zurückziehst.

Horoskop Löwe: 23. Juli bis 23. August

Du bist zu hektisch. Lege beruflich mehr Gelassenheit an den Tag und unternimm in Deiner Freizeit mehr mit Deinen Freunden und Kollegen. Unerfüllte Sehnsüchte können auch auf das Gemüt schlagen. Lenke Dich mit Sport ab. Eine Fahrradtour oder Joggen im Wald würde helfen.

Horoskop Jungfrau: 24. August bis 23. September

Mache Dir keine Sorgen, Dein Schatz denkt oft an Dich. Was Du jetzt anpackst, hat dann Erfolg, wenn Du nüchtern und ohne Aggression zu Werke gehst.

Horoskop Waage: 24. September bis 23. Oktober

Du dürftest jetzt vieles mühelos erreichen. Du verfügst über außergewöhnlich viel Überzeugung und Wissen. Damit kannst Du so manches beeinflussen. Auch wenn Du Nein sagst, man weiß, was man an Dir hat.

Horoskop Skorpion: 24. Oktober bis 22. November

Eine Nachricht ist nicht das, was Du brauchst. Du vermisst den Ton einer geliebten Stimme an Deinem Ohr. Nimm den Hörer und rufe an! Für einen Misserfolg solltest Du nicht die schlechten Umstände verantwortlich machen. Stehe lieber dazu, dass auch Du nicht perfekt bist.

Horoskop Schütze: 23. November bis 21. Dezember

Mache bei Deinem Partner oder Deiner Partnerin die richtigen Zugeständnisse, das hilft. Es muss nicht immer alles perfekt sein, also übernimm Dich nicht.

Horoskop Steinbock: 22. Dezember bis 20. Januar

Du bist einfach schwer zu verstehen. Alle, die es versucht haben, können ein Lied davon singen. Geh endlich mehr auf andere ein. Du erhältst gute Tipps für Therapiemöglichkeiten.

Horoskop Wassermann: 21. Januar bis 19. Februar

Bringe mehr Lebensfreude und Perspektiven in das berufliche Rahmenprogramm. Lege Dir jetzt etwas Geld zur Seite. Du wirst Dich freuen, wenn Du später einen besonderen Wunsch davon erfüllen kannst.

Horoskop Fische: 20. Februar bis 20. März