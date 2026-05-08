08.05.2026 15:00 Horoskop morgen: Tageshoroskop kostenlos für den 9.5.2026

Horoskop morgen, Samstag, 9.5.2026 - Tageshoroskop aller ☆ Sternzeichen. ✓kostenlos ✓tagesaktuell ✓für Mann & Frau | Jetzt Zukunft erfahren!

Das Horoskop für den morgigen Samstag weiß, ob Du jetzt ein Sensibelchen bist oder stark wie ein Bär. Hole Dir den Rat der Sterne im Tageshoroskop auf TAG24.

Dein kostenloses Horoskop am Samstag, dem 9.5.2024

Dein persönliches und kostenloses Tageshoroskop für Samstag, den 9.5.2026. © 123RF/lzflzf Greife nach den Sternen, egal ob Du Widder, Stier, Zwillinge, Krebs, Löwe, Jungfrau, Waage, Skorpion, Schütze, Steinbock, Wassermann oder Fische bist.

Das kostenlose Horoskop hält nicht nur Dein persönliches Liebeshoroskop für Dich bereit, sondern auch kosmische Botschaften über Dein Berufsleben und über Deine Gesundheit. Wer auf astrologischen Beistand setzt, kann vom jahrhundertealten Wissen der Sterndeutung profitieren und sein Schicksal selbst bestimmen. Wenn Du es willst, kannst Du Dein Herz und Deine Seele mit positiven Gedanken und Gefühlen füllen - Du bist Deiner aktuellen Stimmung nicht komplett ausgeliefert. Tageshoroskop Horoskop heute: Tageshoroskop kostenlos für den 5.5.2026 Die Sterne und Planeten am Himmel weisen Dir den Weg, setze einen Fuß vor den anderen in eine Zukunft voller Glück und Harmonie!

Dein täglicher Horoskop-Newsletter Lasse dich inspirieren und erhalte kostenlos deine tägliche Portion Sternenweisheiten! Deine Anmeldung konnte nicht gespeichert werden. Bitte versuche es erneut. Deine Anmeldung war erfolgreich. Bitte bestätige die E-Mail, die wir dir gesendet haben. Bitte gib deine E-Mail-Adresse für die Anmeldung an Gib bitte deine E-Mail-Adresse für die Anmeldung an, z. B. [email protected]. Anmelden Bildquelle: Midjourney/TAG24

Noch mehr Astro-News für alle Sternzeichen gibt es auf diesen Horoskope-Themenseiten: Tageshoroskope

Wochenhoroskope

Monatshoroskope

Jahreshoroskope

Partnerhoroskope

Horoskop Widder: 21. März bis 20. April

Hüte Dich vor der Annahme, Du würdest Deinen Schatz besitzen. Er ist Dir nur geliehen, aber nicht geschenkt. Gehe sorgsam mit ihm um. Anregender Gedankenaustausch lässt Dich mächtig aufleben. Du fühlst Dich mit Deinen Handlungen gestärkt und kannst Deine Zweifel loslassen.

Horoskop Stier: 21. April bis 20. Mai

Du entwickelst mehr Selbstbewusstsein, Power und Kraft als je zuvor. Für Deinen Lieblingsmenschen bist Du zwar widersprüchlich, aber auch extrem reizvoll.

Horoskop Zwillinge: 21. Mai bis 21. Juni

Es fällt Dir nicht leicht, nachzugeben. Aber es wäre angebracht, das zu tun. Du gehst jedem Streit aus dem Weg, vor allen Dingen im nahen Umfeld. Das bringt Dich nicht weiter. Aufgeschoben ist noch lange nicht aufgehoben.

Horoskop Krebs: 22. Juni bis 22. Juli

Dein Schatz denkt, fühlt und handelt ganz anders, als Du Dir das vorstellst. Du erwartest Zusagen von Deinem Partner, die er nicht geben will.

Horoskop Löwe: 23. Juli bis 23. August

Beruflich werden die Tage viel Abwechslung bringen und Du kannst viel erreichen. Lass Dich nicht durch private Annehmlichkeiten ablenken. Achtung, der Job kriselt etwas. Jetzt zählt nur bedingungsloser Einsatz und Disziplin.

Horoskop Jungfrau: 24. August bis 23. September

Achte wieder einmal mehr auf gesunde Ernährung. Das tut Körper und Geist gut und bringt Dich auf andere Gedanken. In Deinem Umfeld strebst Du aktiv und erfolgreich nach Verständnis und Miteinander, um für Dich und für alle anderen Erleichterung zu schaffen.

Horoskop Waage: 24. September bis 23. Oktober

Rufe alte Freunde an, Sie warten schon lange auf ein Lebenszeichen von Dir. Beruflich bist Du jetzt bestens motiviert, die Zeichen sind günstig.

Horoskop Skorpion: 24. Oktober bis 22. November

Wenn Du Dir im Klaren darüber bist, was Du willst, wird alles leichter. Dein Teamgeist zahlt sich aus. Prickelnde Wortgefechte heben die Stimmung und wenn Du jetzt noch Deine Egozentrik überwindest, erreichst Du alles.

Horoskop Schütze: 23. November bis 21. Dezember

Ein finanzielles Anliegen solltest Du so schnell wie möglich aus der Welt schaffen. Bei Deinem Laufpensum solltest Du Dich nicht überfordern.

Horoskop Steinbock: 22. Dezember bis 20. Januar

Du musst endlich versuchen, mit Dir selbst ins Reine zu kommen. Es ist besser, im Hintergrund zu bleiben und zu beobachten.

Horoskop Wassermann: 21. Januar bis 19. Februar

Die Liebesplaneten strahlen hell und werden auch Deine Zeit versüßen. Du erlebst wunderbare und bemerkenswerte Momente. Sei diplomatisch, auch wenn Dir diese Eigenschaft nicht liegt. Mit starkem Fingerspitzengefühl erreichst Du Deine gewünschten Ziele.

Horoskop Fische: 20. Februar bis 20. März