11.05.2026 06:03 Horoskop heute: Tageshoroskop kostenlos für den 11.5.2026

Horoskop heute, Montag, 11.5.2026 - Tageshoroskop aller ☆ Sternzeichen. ✓kostenlos ✓tagesaktuell ✓für Mann & Frau | Jetzt Zukunft erfahren!

Kannst Du am Montag entspannt und glücklich Dein Schicksal in die Hand nehmen? Ob Dir Glück und Liebe zuteilwerden oder Du Dich vor etwas in Acht nehmen solltest, verrät Dir und allen Sternzeichen das Tageshoroskop für heute.

Dein kostenloses Horoskop am Montag, dem 11.5.2026

Dein persönliches und kostenloses Tageshoroskop für Montag, den 11.5.2026. © 123rf/mpfoto71 Alle Tierkreiszeichen bzw. Aszendenten unterliegen laut der Astrologie den Einflüssen der Himmelskörper. Je nach Gemüt und Wesenszügen werden sie vier Elementen zugeordnet: Feuer: Widder, Schütze und Löwe

Widder, Schütze und Löwe Wasser : Krebs, Fische und Skorpion

: Krebs, Fische und Skorpion Erde: Jungfrau, Steinbock und Stier

Jungfrau, Steinbock und Stier Luft: Waage, Zwillinge und Wassermann Doch nicht nur die Zeit, in der man geboren ist, sondern auch tagesaktuelle Energien des Himmels haben Einfluss auf die Stimmung und den Körper. Dem ist man aber nicht machtlos ausgeliefert. Tageshoroskop Horoskop heute: Tageshoroskop kostenlos für den 7.5.2026 Du weißt im Grunde Deines Herzens genau, was zu tun ist. Das Horoskop hilft Dir, Steine ins Rollen zu bringen. Schaffst Du es, dann wird Deine Zukunft voller Harmonie sein - ob in der Liebe, im Beruf oder in Sachen Gesundheit.

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Du willst noch mehr über Dein Sternzeichen nachlesen? Diese Horoskope liefern weiteres astrologisches Wissen: Tageshoroskope

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Horoskop Widder: 21. März bis 20. April

Venus lässt Dich ein Übermaß an Lebensfreude genießen. Du löst Dich aus Deiner Zurückhaltung und schwebst im siebten Himmel der Liebe. Bereite Dich auf die nächste Diskussionsrunde noch besser vor.

Horoskop Stier: 21. April bis 20. Mai

Bewegung steigert das Wohlbefinden. Das ist richtig. Aber alles sollte mit Maß und Ziel ausgeführt werden, sonst schadest Du Dir nur. Du wünschst Dir eine Welt, in der nichts geschieht, was nicht geplant und abgemacht ist. Daher ist alles Unvorhergesehene für Dich eine Bedrohung.

Horoskop Zwillinge: 21. Mai bis 21. Juni

Komplimente und Bewunderung stärken Dein Selbstbewusstsein und Du bist richtig süchtig danach. Nimm Dich doch einfach so, wie Du bist. Wenn Du jetzt nicht die Kurve bekommst, zeigt der Partner oder die Partnerin die Rote Karte.

Horoskop Krebs: 22. Juni bis 22. Juli

Du bist leidenschaftlich. In dieser Woche darfst Du das mal wieder unter Beweis stellen. Die Beziehung wird davon profitieren. Überlege Dir jetzt gut, was Du sagst und schreibst.

Horoskop Löwe: 23. Juli bis 23. August

Befolge Anweisungen, auch wenn Du sie nicht immer einsiehst. Die Singles sind die absoluten Glückskinder. Du wirst in der nächsten Zeit einen wahren Siegeszug antreten. Das riecht nach Eroberung!

Horoskop Jungfrau: 24. August bis 23. September

Versuch, wichtige Angelegenheiten noch schnell zum Abschluss zu bringen. Du bist voller Schwung und Tatendrang, vielleicht etwas zu explosiv.

Horoskop Waage: 24. September bis 23. Oktober

"Das Herz eines kleinen Kindes ist wie das Herz Gottes" (aus China). Du bist genussfreudig und vital und reißt viele mit Deinem Feuer mit. Die Liebe winkt!

Horoskop Skorpion: 24. Oktober bis 22. November

Du solltest in nächster Zeit extravagante Einkäufe vermeiden. Auch wenn es nicht so aussieht, es gibt etwas Positives zu entdecken.

Horoskop Schütze: 23. November bis 21. Dezember

Pass auf, dass Du jemanden durch negative Äußerungen nicht total verärgerst. Du hast zu viel Energie, die Du sinnvoller einsetzen solltest. Bau Deine Widerstände ab und nutz Deine innere Kraft. So stärkst Du Dich und kommst jetzt schneller ans Ziel Deiner Wünsche.

Horoskop Steinbock: 22. Dezember bis 20. Januar

Dein Tatendrang ist einfach nicht zu bremsen, denk trotzdem an Dich. Gib Dein Geld nicht immer für unnütze Sachen aus. Du verlierst immer wieder den Überblick. Für Dich wäre ein Haushaltsplan von Vorteil.

Horoskop Wassermann: 21. Januar bis 19. Februar

Deine Eifersucht ist krankhaft und bewirkt das Gegenteil. Traue Dir im Beruf mehr zu.

Horoskop Fische: 20. Februar bis 20. März