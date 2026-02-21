Horoskop morgen: Tageshoroskop kostenlos für den 22.2.2026

Horoskop morgen, Sonntag, 22.2.2026 - Tageshoroskop aller ☆ Sternzeichen. ✓kostenlos ✓tagesaktuell ✓für Mann & Frau | Jetzt Zukunft erfahren!

Das Horoskop von morgen verrät dem interessierten Hobby-Sternenkundler, was die Zukunft für Chancen bereithält. Nimm Dein Schicksal in die Hand und hole Dir ein paar kostenlose Inspirationen von Deinem kostenlosen Tageshoroskop vom Sonntag. Das Glück gehört den Mutigen.

Dein kostenloses Horoskop am Sonntag, dem 22.2.2026

Dein persönliches und kostenloses Tageshoroskop für Sonntag, den 22.2.2026. © 123RF/marrishuanna Die Energie der Planetenbewegungen und der Zauber der Himmelskörper begeistern die Menschen seit jeher. Jedes Sternzeichen (Widder, Stier, Zwillinge, Krebs, Löwe, Jungfrau, Waage, Skorpion, Schütze, Steinbock, Wassermann und Fische) blickt in seinem Aszendenten einer ganz individuellen Zukunft entgegen. Welche Sterne das Schicksal diesen Donnerstag bereitgelegt hat, verrät Dir Dein gratis Tageshoroskop vom Sonntag. Natürlich gibt das Orakel auch einen Ausblick auf tolle Perspektiven in Sachen Liebe, Beruf und Gesundheit. Tageshoroskop Horoskop heute: Tageshoroskop kostenlos für den 18.2.2026 Sei gespannt, auf welche Reise Dein Sternzeichen gehen wird und welche Chancen sich in dieser Lebenssituation bieten.

Horoskop Widder: 21. März bis 20. April

Auf die Dauer lassen sich Unstimmigkeiten nicht unter den Teppich kehren. Deine Lebenslust zieht andere magisch an. Du sprühst vor Kraft und Freude.

Horoskop Stier: 21. April bis 20. Mai

Jemand macht Dir ein sehr lukratives Angebot, greife zu! Du gehst derart unkonzentriert durch den Tag, dass Dir Fehler unterlaufen und Du vielleicht sogar etwas kaputt machst.

Horoskop Zwillinge: 21. Mai bis 21. Juni

Wenn Du all Deine Kräfte mobilisierst, öffnen sie Dir neue Türen. Das Du nicht in bester Form bist, sollte Dich auch nicht überfordern.

Horoskop Krebs: 22. Juni bis 22. Juli

Etwas Entspannung tut Dir jetzt gut. Plötzlich kehrt Ruhe in Dein Liebesleben ein und Du kannst vieles noch gar nicht so recht glauben. Für Chaos am Arbeitsplatz hast Du gründlich gesorgt.

Horoskop Löwe: 23. Juli bis 23. August

Auf keinen Fall solltest Du sportliche Betätigungen vernachlässigen. Was für eine Resonanz erwartest Du bei Deinem sturen Verhalten?

Horoskop Jungfrau: 24. August bis 23. September

Singles haben für die nächste Zeit sehr gute Flirtchancen. Springe über Deinen Schatten und Du wirst gewinnen.

Horoskop Waage: 24. September bis 23. Oktober

Am Arbeitsplatz hast Du gute Möglichkeiten, ein Stück voranzukommen. Es warten anstrengende Tage im Job, die Konkurrenz schläft nicht.

Horoskop Skorpion: 24. Oktober bis 22. November

Jetzt musst Du erst mal wieder richtig ackern. Lass Dich von Kritik nicht runterziehen, Musik und Natur beruhigen.

Horoskop Schütze: 23. November bis 21. Dezember

Schon mancher hat sich verschätzt, also bleibe wachsam! Du hast den Sport vernachlässigt und erhältst jetzt die Rechnung dafür. Es ist an der Zeit, eine Wendung herbeizuführen.

Horoskop Steinbock: 22. Dezember bis 20. Januar

Durch Konzentration und Ausdauer kannst Du jetzt anstehende Arbeiten gründlich planen und Unerledigtes ein für allemal aus der Welt schaffen. Es gilt jetzt, einem nahestehenden Menschen Deine Zuneigung zu bestätigen. Wähle Sie Deine Worte sorgfältig aus und lege Deine Hemmungen ab.

Horoskop Wassermann: 21. Januar bis 19. Februar

Nur wenn Du geduldig am Ball bleibst, kannst Du Dich auch durchsetzen. Achte bei der Wahl Deines Partners oder Deiner Partnerin nicht nur auf ein angenehmes Äußeres oder einen witzigen Geist. Der Charakter ist wichtiger.

Horoskop Fische: 20. Februar bis 20. März