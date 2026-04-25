25.04.2026 15:00 Horoskop morgen: Tageshoroskop kostenlos für den 26.4.2026

Horoskop morgen, Sonntag 26.4.2026 - Tageshoroskop aller ☆ Sternzeichen. ✓kostenlos ✓tagesaktuell ✓für Mann & Frau | Jetzt Zukunft erfahren!

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Dein kostenloses Horoskop am Sonntag, dem 26.4.2026

Dein persönliches und kostenloses Tageshoroskop für Sonntag, den 26.4.2026. © 123rf.com/volartman Die Elemente sagen einiges über Dein Wesen und Deinen Charakter aus. Das sind die vier Elemente zu den jeweiligen Tierkreiszeichen: Erde: Jungfrau, Steinbock oder Stier Feuer: Widder, Schütze oder Löwe Tageshoroskop Horoskop heute: Tageshoroskop kostenlos für den 24.4.2026 Wasser: Krebs, Fische oder Skorpion Luft: Waage, Zwilling oder Wassermann Doch aktuell ist die Bewegung und Konstellation der Sterne und Planeten das, was Dich interessiert. Du hast Fragen zur Zukunft und möchtest aber vor allem wissen, was Dein Horoskop zu Themen wie Liebe, Flirts, Gesundheit und Beruf sagt? Du bist Deinem Schicksal aber nicht ausgeliefert: Schöpfe Mut und Kraft für einen neuen Lebensweg, der Dich in eine glückliche Zukunft führt. Nutze die Tipps inklusive Liebeshoroskop für Dein eigenes Glück.

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Horoskop Widder: 21. März bis 20. April

Motiviert fällt die Arbeit viel leichter, zieh Dich nicht immer selbst runter. Du fühlst Dich schwach. Nimm morgens Wechselbäder, das bringt Dich in Schwung. Mit etwas mehr Geduld schonst Du Deine Kräfte.

Horoskop Stier: 21. April bis 20. Mai

Das Gefühlskarussell lässt Dich nicht mehr richtig los. Deine Suche nach angenehmen Erlebnissen wird auch Deine Umgebung anregen. Eine erotische Begegnung liegt in der Luft.

Horoskop Zwillinge: 21. Mai bis 21. Juni

Nutze die tollen Begegnungen und flirte auf Teufel komm raus. Beruflich hast Du jetzt erst einmal die Nase vorn. Auch wenn es kleinere Komplikationen geben sollte, wirst Du diese meistern.

Horoskop Krebs: 22. Juni bis 22. Juli

Manchmal würde man sich von Dir vielleicht etwas mehr Zurückhaltung wünschen. Aber so bist Du nun mal, Du meinst es nicht böse. Du bist überrascht, zu welchen tiefen Gefühlen Du fähig bist.

Horoskop Löwe: 23. Juli bis 23. August

Bevor Du entscheidest, solltest Du bedenken, welche langfristigen Nachteile sich ergeben können. Alle Vorhaben, die sachliche Überlegungen und nüchterne Entscheidungen verlangen, sind begünstigt. Dein Verstand ist jetzt besonders lebendig.

Horoskop Jungfrau: 24. August bis 23. September

In wichtigen Dingen solltest Du Dich besser persönlich darum kümmern. Reduziere Dein Aufgabengebiet und baue Stress ab.

Horoskop Waage: 24. September bis 23. Oktober

Prüfe die wahren Absichten Deiner Eroberung, ehe Du Dich auf mehr einlässt. Irgendwie wirkt das Ganze sehr undurchschaubar. Rücken schonen, sonst kann es schnell schmerzhaft werden.

Horoskop Skorpion: 24. Oktober bis 22. November

Bei sich neu anbahnenden Partnerschaften wird deutlich, dass es wohl nicht nur um eine Affäre geht, sondern alles einen ernsten Hintergrund hat. Wenn Du zu stur auf Deinem Standpunkt beharrst, kommst Du nicht weiter.

Horoskop Schütze: 23. November bis 21. Dezember

Vielleicht fühlst Du Dich jetzt aggressiv und bist den Tränen nahe oder Du kannst Dich selbst nicht leiden - halb so schlimm, das vergeht wieder. Wehre den Missmut ab, der Dich beschleichen will. Setze Deiner trüben Stimmung eine erfreuliche Sache entgegen und schon geht es besser.

Horoskop Steinbock: 22. Dezember bis 20. Januar

Es wäre angebracht, in der nächsten Zeit auf alle Genussgifte zu verzichten. Deine Gesundheit scheint etwas angeschlagen zu sein. Warum so abweisend? Dein Partner plant mit Dir die Zukunft!

Horoskop Wassermann: 21. Januar bis 19. Februar

Nicht grübeln, einfach zurücklehnen und Nähe und Zärtlichkeit genießen. Behalte alles im Auge, damit Du niemandem auf den Leim gehst.

Horoskop Fische: 20. Februar bis 20. März