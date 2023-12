Wochenhoroskop Fische: Deine Horoskop Woche vom 11.12. bis 17.12.2023

Wirst Du in Zukunft von purer Liebe erfüllt sein? Oder die Karriereleiter hinaufsteigen? Schaue ins aktuelle Wochenhoroskop für Fische vom 11.12. bis 17.12.2023 und erfahre, was die neue Horoskop Woche laut der Astrologie Deinem Sternzeichen bringt.

Liebe und Partnerschaft

Sei jetzt besonders vorsichtig bei Entscheidungen. Ein frecher Flirt kann ins Auge gehen, sei nicht zu übermütig. Es tut sich etwas - vielleicht kommt die große Liebe oder auch nur ein äußerst anregender Flirt. Selbstkritik sollte jetzt auf keinen Fall fehlen, denn auch Du hast nicht nur Schokoladenseiten. Nur die Wahrheit wird Dich weiterbringen.

Gesundheit und Fitness

Dein Rücken ist sehr verspannt, das kann Kopfschmerzen verursachen. Gehe mal wieder richtig shoppen, das macht fit und zufrieden. Du brauchst ganz dringend Zeit für Dich selbst, doch komme nicht ins Grübeln, sondern erkenne, dass das für Dein Wohlbefinden wichtig ist. Deine gesundheitliche Verfassung steht auf dem Höhepunkt.

Beruf und Finanzen

Es ist eine richtig gute Zeit, um dauerhafte Entschlüsse zu fassen und Pläne zu schmieden. Projekte gehst Du mit viel Optimismus und Kreativität an. Konzentriere Dich nur auf eine Sache, dann gelingt sie auch. Nutze Kontakte, die sich anbahnen, ruhig für Deine Vorhaben. Es sprudeln ungeahnte Quellen des Denkens, Fühlens und Handelns. Sorgen und Probleme lösen sich in Luft auf. Du erkennst, was wesentlich ist.