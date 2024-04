Wochenhoroskop Fische: Deine Horoskop Woche vom 22.4. bis 28.4.2024

Bringt die neue Horoskop Woche Höhenflüge in der Liebe? Nimm Dein Schicksal selbst in die Hand und erfahre jetzt mehr im aktuellen Wochenhoroskop für Fische vom 22.4. bis 28.4.2024.

Liebe und Partnerschaft

Einerseits bist Du leicht reizbar, andererseits wahnsinnig charmant. Du wirst umschwärmt und erwartest, dass man auf Dich zukommt. Die Distanz, die Du in Deiner Partnerschaft jetzt hast, solltest Du nicht übertreiben. Überprüfe die Lage und strebe Veränderungen an. Nur wer intelligent ist, törnt Dich erotisch an. Das kann es doch wohl nicht gewesen sein!

Gesundheit und Fitness

Optimisten sind weniger anfällig für Krankheiten. Vorsicht vor zu großer Überanstrengung. Suche gesundheitliche Hilfe in einer Heil- und Badekur. Gönne Deinem Körper die schon seit langer Zeit fällige Rundumerneuerung. Lege ein paar Ruhepausen ein und relaxe, anstatt im Fitnessstudio zu schwitzen. Deine Stimmung dürfte die ganze Woche gut sein.

Beruf und Finanzen

Deine beruflichen Ergebnisse werden unter die Lupe genommen und positiv bewertet. Wenn Du Dir nicht zu viel auf einmal vornimmst, müsste Dir einiges gelingen. Plane und arbeite konzentriert. In Deinem Eifer kann es passieren, dass Du Dir selbst wieder einmal der Wichtigste bist und Du anderen Menschen eine Art Statistenrolle zuschiebst. Du bist unternehmungslustiger als sonst. Eine gute Zeit, aktiv zu genießen. Mache alles was Du liebst, und lebe Deine Neigungen aus.