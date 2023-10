Wochenhoroskop Fische: Deine Horoskop Woche vom 16.10. - 22.10.2023

Das kostenlose Wochenhoroskop für Fische vom 16.10. bis 22.10.2023 taucht mit Deinem Sternzeichen in die Welt der Astrologie ein und verrät Dir, wie Du in der Liebe zu mehr Harmonie findest. Nutze das Horoskop für die aktuelle Woche als Inspiration für anstehende Veränderungen im Leben.

Liebe und Partnerschaft

Tausendmal geflirtet und plötzlich funkt es richtig. Deine feinen Antennen werden Dir genau sagen, wem Du trauen kannst. Dein Schatz unterzieht Dich einer Prüfung, die Du glanzvoll bestehst. Dem Wunsch nach Geselligkeit solltest Du jetzt unbedingt nachgeben. Vielleicht findest Du gemeinsame Aufgaben oder vertiefst ein schönes Gespräch. Ein prickelnder Flirt stärkt Dein Selbstbewusstsein und bringt Abwechslung.

Gesundheit und Fitness

Gesundheitlich wird alles immer besser, die Zeit arbeitet für Dich. Dein Körper möchte mehr regenerieren, gib ihm die Gelegenheit dazu. Achte auf abwechslungsreiche Ernährung. Mehr Obst und Gemüse essen, das wirkt sich vorteilhaft auf die Gesundheit aus.

Beruf und Finanzen

Es wird Zeit, Deinen Feinden den Wind aus den Segeln zu nehmen. Überwinde Dich, setze zur Gegenwehr an und zeige Grenzen. Die laufenden Geschäfte gehen einen soliden Gang und Du beherrschst Deine Aufgaben. Wichtige Entscheidungen stehen demnächst an. Habe Mut, in einer kniffeligen Sache über Dich hinauszuwachsen. Was Du jetzt anpackst, hat dann Erfolg, wenn Du nüchtern und ohne Aggression zu Werke gehst. Denke daran!