Wochenhoroskop Fische: Deine Horoskop Woche vom 13.5. bis 19.5.2024

Liebe und Partnerschaft

Plötzlich kehrt Ruhe in Dein Liebesleben ein. Du kannst es gar nicht so recht glauben und witterst hinter jedem Baum einen Feind. Du fühlst Dich beflügelt und von Zuversicht und positiver Stimmung getragen. Schiebe jetzt einfach einmal alle Probleme von Dir. Im Moment ist alles nicht so ganz leicht für Dich. Noch scheint in Deiner Beziehung alles in Ordnung zu sein, doch Spannungen bauen sich bereits auf. Tiefgründige Gespräche mit Deinem Schatz sind für Dich sehr wichtig.



Gesundheit und Fitness

Zu viel Alkohol bringt Deinen Kreislauf durcheinander. Unerfüllte Sehnsüchte können auch auf das Gemüt schlagen. Lenke Dich mit Sport ab. Eine Fahrradtour oder Joggen im Wald würde helfen. Du bist super gut gelaunt, was Dich noch attraktiver macht. Turteltage sind angesagt und so mancher fühlt sich wie neu geboren. Deinem Seelenleben tut ein Verwöhnprogramm sehr gut.



Beruf und Finanzen

Niemand erwartet von Dir Spitzenleistungen. Du arbeitest viel und bist sehr eingespannt. Am Wochenende solltest Du ausspannen und nicht an die Kollegen denken. Du brauchst noch etwas Geduld, um voll zum Zuge zu kommen. Wenn Du jetzt gerne Kommunikation betreibst oder Diskussionen führst, dann horche auch hin, was andere zu sagen haben!