Wochenhoroskop Fische: Deine Horoskop Woche vom 16.12. bis 22.12.2024

Deinen Lebensweg musst Du selbst gehen. Aber die Sterne können Dir als Wegweiser helfen, nicht die falsche Richtung einzuschlagen. Erfahre im aktuellen Wochenhoroskop für Fische vom 16.12. bis 22.12.2024, worauf Du in den Bereichen Liebe, Gesundheit und Beruf achten solltest und erhalte inspirierende astrologische Weisheiten für die neue Horoskop -Woche.

Liebe und Partnerschaft

Zeige Deinem Herzensmenschen, dass Du es zu schätzen weißt, was er für Dich tut. Du träumst von heißen Liebesspielen und willst sie in die Tat umsetzen. Positive Konstellationen steigern Deine erotische Ausstrahlung. Zärtliche Gesten versöhnen Dich mit dem unausweichlichen Alltagsärger. Gerade das Spontane hat sehr viel Charme, wenn man es genießen kann.

Gesundheit und Fitness

Wenn Du Deinen Körper weiterhin mit Füßen trittst, wird er sich rächen. Tue mehr, um fit zu bleiben. Alles, was Balsam für die Seele bedeutet, ist jetzt wichtig für Dich. Nimm ein wohliges, warmes Bad mit zarten Düften und leiser Musik. Deine Empfindlichkeit könnte zu einer wehleidigen Haltung führen, aus der heraus dann auch mal eine Tafel Schokolade zu viel gegessen wird.

Beruf und Finanzen

Mit Teamwork geht das Projekt gerade nicht voran, versuche es allein. Du gerätst im Moment sehr stark unter Druck. Du hetzt Dich ab und übersiehst etwas in der Eile. Äußerste Konzentration ist wichtig. Du bist zu hektisch. Lege beruflich mehr Gelassenheit an den Tag und unternehme in Deiner Freizeit mehr mit Deinen Freunden und Kollegen. Du beeindruckst jemanden mit Deinem klugen Köpfchen. Damit allein ist es aber nicht getan, riskiere auch einen erotischen Blick.