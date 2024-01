Liebeshoroskop Fische: Welches Sternzeichen passt zu mir?

Was Dir die Sterne für andere Lebensbereiche zu sagen haben, kannst Du in allen weiteren Horoskopen auf TAG24 herausfinden.

Was für ein unglaublicher Mensch, denkt sie sich, und sonnt sich in diesem wunderbaren Glanz. Wird Löwe aber zu herrisch, zieht sie sich zurück.

Unentschlossenheit kommt bei dem ein oder anderen Sternzeichen ebenso weniger gut an. So finden auch Fische und Skorpion eher keine Ebene, die für das bedingungslose Liebesglück ausreicht.

Fazit:

Hört man auf das Liebeshoroskop, so steht für Fische-Frau und Fische-Mann ein durchaus erfolgreiches Liebesjahr an. Mit vielen Sternzeichen stimmt die Chemie, sodass sich Fische-Geborene 2024 auf glückliche Stunden in Zweisamkeit, Liebe, aber auch Flirts und Erotik freuen können. Letztendlich bestimmen aber nicht die Sterne, sondern immer das Herz, wohin es will.