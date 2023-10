Wochenhoroskop Fische: Deine Horoskop Woche vom 23.10. - 29.10.2023

Fische-Frau und Fische-Mann können sich auf die neue Horoskop Woche freuen, denn die kosmischen Aussichten für Liebe, Gesundheit und Beruf sind viel versprechend. Das aktuelle Wochenhoroskop für Fische vom 23.10. bis 29.10.2023 zeigt Dir, was Du im Leben erreichen kannst, aber handeln musst Du selbst in Deiner aktuellen Lebenssituation.

Jage nicht der Vergangenheit hinterher, sondern schaue mit den Horoskopen für das Sternbild Fische in die Zukunft :

Liebe und Partnerschaft

Eine richtige Gute-Laune-Zeit erwartet Dich und der Himmel hängt voller Geigen. Gegensätze ziehen sich zwar an, aber ohne Gemeinsamkeiten kommt man nicht weit. Wer jetzt mit Dir flirtet, der meint es auch wirklich ernst.

Gesundheit und Fitness

Du bist ziemlich leistungsfähig. Gönne Dir kleine Verwöhnmomente wie Massage, Meditation oder Yoga. Du wirst noch gestärkter daraus hervorgehen. Es wird Zeit, langsam einmal etwas mehr auf die Ernährung zu achten. Du bist in einer guten Verfassung und verfügst über starke Energien.

Beruf und Finanzen

Beruflicher Erfolg ist Dir wichtig und Du zeigst Ehrgeiz und Durchhaltevermögen. Du bist bereit, vieles dafür zu geben, übertreibe es aber nicht. Schöpfe kreative Kräfte aus dem Unterbewusstsein, fange nichts Neues an und verschiebe alles, was Du noch geplant hast. Was jetzt Deine ganze Kraft kostet, wird schon bald viel leichter. Unerledigtes drückt im Moment enorm auf Dein Denken und Fühlen.