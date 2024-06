Wochenhoroskop Fische: So wird die nächste Woche vom 17.6. bis 23.6.2024

In der nächsten Horoskop -Woche erinnern Himmelskörper die Fische daran, dass sie Wasser zum Leben brauchen . Weitere kosmische Tipps für die Liebe, die Gesundheit und den Beruf, liest Du jetzt im kostenlosen Wochenhoroskop für Fische vom 17.6. - 23.6.2024.

Liebe und Partnerschaft

Folge dem Ruf Deines Herzens und lasse Dich nicht aufhalten. Probleme lösen sich harmonisch und von ganz allein. Du wirst von neuen Ideen und Eindrücken erfasst. Deine Gedankenwelt ist in positive Aufruhr geraten und wird stimuliert wie selten zuvor. Du wirst umsorgt und bemuttert und schmilzt dahin.

Gesundheit und Fitness

Manchmal fühlst Du Dich ganz schön erschöpft. Du bist ein richtiger kleiner Genießer, aber denke trotzdem an Deine Verdauungsprobleme. Warum bist Du so nervös? Deine Nerven flattern wie die Fahne im Wind. Du brauchst eine Ruhepause, damit Du mal abschalten und relaxen kannst. In den nächsten Tagen bist Du seelisch und körperlich besonders belastbar.

Beruf und Finanzen

Nutze Deine guten Beziehungen, um Dich beruflich zu verbessern. Nicht immer verkaufst Du Dich und Deine Talente gut genug. Du stößt bei Verhandlungen auf aggressive Widersacher. Du nimmst mal wieder die größeren Hürden und überforderst Dich dabei.