Wochenhoroskop Fische: So wird die nächste Woche vom 24.6. bis 30.6.2024

Wie wird die nächste Horoskop -Woche für Fische-Geborene? Lies jetzt, was das Universum zum Thema Liebe, Gesundheit und Geld in Deinem kostenlosen Wochenhoroskop vom 24.6. bis 30.6.2024 zu sagen hat.

Liebe und Partnerschaft

Partnerschaften können sich auf richtig tolle Momente einstellen. Versuche die ersehnte Harmonie wieder herzustellen, es geht auch ohne Trennung. Jetzt ist die Zeit der angenehmen Empfindungen von Harmonie, stiller Freude und Intimität. Erfreue Dich an der Verbundenheit mit lieben Menschen. Du spürst jetzt sehr schnell, wer zu Dir passen könnte, deshalb bist Du jetzt auch in der Lage, auf andere Menschen zuzugehen.

Gesundheit und Fitness

Wenn es Dir schwerfällt, Deinen Körper allein in Schwung zu halten, suche Dir einen Trainingspartner. So macht es auch mehr Spaß. Andererseits brauchst Du viel Zeit für Dich, um Deinen Gedanken nachzuhängen. Du bist unruhig und brauchst etwas, an dem Du kurz entschlossen Deine Kraft auslassen und Deinen Elan beweisen kannst. Treibe Sport, das tut gut! Dabei solltest Du Wert auf Qualität, nicht auf Quantität legen.

Beruf und Finanzen

Ärmel hoch und tun, Uranus fordert Dich dazu heraus. Du setzt Deine ganze Kraft und Energie ein, um einen guten Job zu machen. Damit punktest Du vor allen Dingen bei Deinen Vorgesetzten. Man wird Dir eine Tür öffnen und nun liegt es an Dir, ob Du diesen Schritt wagst oder nicht. Es winkt ein neuer Lebensabschnitt mit vielen neuen Zielen. Für diese musst Du Dich aber etwas mehr anstrengen, darfst aber auch nicht übertreiben.