Wochenhoroskop Fische: So wird die nächste Woche vom 1.7. bis 7.7.2024

Was bringt die nächste Horoskop -Woche? Profitiere vom kosmischen Beistand im kostenlosen Wochenhoroskop für Fische vom 1.7. bis 7.7.2024 und schaue gleich nach!

Liebe und Partnerschaft

Singles können sich jetzt durchringen und eine Affäre freundschaftlich beenden. Dank der kosmischen Unterstützung klappt die Liebe zurzeit wie am Schnürchen. Stelle Deinen Partner oder Deine Partnerin nicht vor vollendete Tatsachen. Unterbreite lieber Vorschläge und gehe auch mal einen Kompromiss ein. Dein Liebster oder Deine Liebste kann nichts dafür, wenn Du nicht weißt, was Du willst. Gehe in Dich.

Gesundheit und Fitness

Es ist an der Zeit, etwas für Deinen Kreislauf zu tun, zum Beispiel mit regelmäßigen Wechselduschen und Saunabesuchen. Ausgewogene Kost baut Dich jetzt am schnellsten auf. Dein Motor läuft auf Hochtouren, das hältst Du auf Dauer nicht durch. Deine Kräfte schwanken zwischen hoch und tief, haushalte richtig!

Beruf und Finanzen

Dein Talent ist gefragt, Du erhältst Gelegenheit, Dich zu beweisen. Du kannst im Beruf und am Arbeitsplatz sehr herzlich oder auch ziemlich launisch sein. Was Dich bewegt, steht auf Deinem Gesicht geschrieben. Beruflich hast Du anstrengende Zeiten vor Dir und wirst immer wieder mit Arbeit überhäuft. Bleibe gelassen, denn das geht vorüber. Du arbeitest zu viel und investierst Deine Energie nicht optimal. Durch eine Weiterbildung profitierst Du in der Zukunft.