Liebeshoroskop Steinbock: Welches Sternzeichen passt zu mir?

Du fragst Dich: "Welches Sternzeichen passt zu mir?" Das Liebeshoroskop blickt mit dem Sternzeichen Steinbock (22. Dezember bis 20. Januar) in die Liebessterne. Wer im Sonnenjahr 2024 die perfekten Sternzeichenpartner sind und bei wem der Steinbock skeptisch sein sollte, verrät Dein gratis Liebeshoroskop.

Steinbock passt am besten zu:

Das Liebeshoroskop für Steinbock hilft Dir gern auf die Sprünge, wenn es um ein heißes Liebesabenteuer oder die perfekte Harmonie in der Partnerschaft geht.

Sie hat handfeste Vorstellungen, der Schütze ist ständig in Bewegung und baut sich Luftschlösser. Ihre Pläne laufen nie zusammen.

Diese spröde kühle Schönheit wird wohl nicht gleich in sein Blickfeld fallen. Er geht lieber in anderen Gefilden auf die Jagd.

Ihre Hartnäckigkeit durchdringt den Krebs-Panzer und sie holt ihn aus der Traumwelt in die harte Realität. Das wird nicht einfach.

Der Charme des Zwillings ist fast unwiderstehlich und seine Fröhlichkeit ansteckend. Er bringt so richtig Schwung in ihr Leben.

Mit dem knurrigen Kauz kommt Fische klar. Fische-Geborene tauchen einfach ab, denn sie wissen genau, was sie an ihm haben. Ihm gefällt das.

In ihrer Art und Weise sind sie sich ähnlich und können es als Pärchen weit bringen. Nur dem Liebesleben fehlt die Spannung.

Die Ausstrahlung des Löwen reicht bis in die Ferne. Er würde sich gerne mit ihr schmücken, doch am Ende ist dieses Sternzeichen zu anspruchsvoll.

Er liebt das Heimelige und die verspielte Zärtlichkeit der Krebs-Geborenen. Er hat aber auch Ecken und Kanten, an denen Krebs sich stoßen wird.

Beide werden Mühe haben, den anderen so zu akzeptieren, wie er ist. Es bestehen zu viele Missverständnisse und Unterschiede.

Aus Steinbock und Stier wird im Jahr 2024 wohl kein traumhaftes Liebespaar. Für eine Beziehung voller Harmonie und Liebe fliegen bei diesen Sternzeichenpaaren eindeutig zu oft die Fetzen. Das kann auf Dauer nicht gut gehen.

Das große Liebesglück werden Steinbock und Schütze in diesem Jahr nicht finden. Für Oberflächlichkeiten ohne Tiefgang ist der Steinbock in der Liebe nicht zu haben. Ein gemeinsamer Weg wäre mit so unterschiedlichen Vorstellungen vom Lieben und Leben sehr schwer zu gehen.

Fazit:

Das Liebeshoroskop 2024 hat gesprochen: Widder, Jungfrau oder Fische haben gute Chancen, gemeinsam mit dem Steinbock in die Zukunft zu blicken. Ob in fester Beziehung oder frisch verliebt, wer als Liebespaar Erfolg haben möchte und von einer Partnerschaft auf Augenhöhe träumt, braucht Vertrauen und Ehrlichkeit. Letztlich bestimmt jeder Steinbock-Geborene sein Liebesglück selbst.