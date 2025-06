Wochenhoroskop Fische: So wird die nächste Woche vom 30.6. bis 6.7.2025

Die nächste Horoskop -Woche ist laut der Astrologie die Zeit für echte Wahrheiten. Fische-Frauen und Fische-Männer können ein paar romantische Stunden erleben. Was Du dafür tun musst, erfährst Du jetzt im kostenlosen Wochenhoroskop für Fische vom 30.6. bis 6.7.2025.

Liebe und Partnerschaft

Im Moment bist Du selbst die Quelle öffentlichen Ärgernisses. Überprüfe Dich, Du tendierst immer mehr zu Zerwürfnissen. Du spielst mit dem Feuer, das kann ganz schnell ins Auge gehen. Eine neue Liebe kann nur kommen, wenn Du Altes loslässt. Dank Venus läuft in der Liebe alles bestens.

Gesundheit und Fitness

Für Dein körperliches Wohlbefinden hilft das richtige Maß an Bewegung und Ruhe. Es erdrückt Dich fast und macht Dich krank, weil Du immer wieder Deine Gefühle versteckst, um nach außen weiterhin stark und kontrolliert zu wirken. Du hast zwar noch genügend Kraft für den Alltag, Deine Akkus könnten aber trotzdem etwas Energie vertragen. Eine Fahrradtour am Wochenende wäre gut. Warum bist Du so nervös? Deine Nerven flattern wie die Fahne im Wind. Du brauchst eine Ruhepause, damit Du mal abschalten und relaxen kannst.

Beruf und Finanzen

Beruflich wird sich demnächst einiges für Dich bewegen. Du solltest Angebote genauestens beachten, denn hier kann sich was ergeben. Keine beruflichen Experimente, das könnte voll ins Auge gehen. Du solltest Dich im Job deutlich abgrenzen und Dich von niemandem vereinnahmen lassen. Dein Pflichtbewusstsein in allen Ehren, aber Du bist nicht der einzige Mitarbeiter.