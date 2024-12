Jahreshoroskop 2025 Fische: Das erwartet Dein Sternzeichen im neuen Jahr

Jahreshoroskop 2025 für das ⭐Sternzeichen Fische | Der Blick in die Zukunft für Mann + Frau. Alles zu Liebe, Gesundheit, Erfolg, Glück & Finanzen | TAG24

Fische: 20. Februar bis 20. März In Deinem Fische-Jahreshoroskop für 2025 erfährst Du, welche Überraschungen das Venusjahr für Dich bereithält. Wird die Liebe im neuen Jahr entfacht? Wird Deine Karriere durch die Planetenkonstellation begünstigt und worauf musst Du besonders bei Deiner Gesundheit achten? All das kannst Du im kostenlosen Jahreshoroskop 2025 für Fische nachlesen. Hier gibt es die Jahreshoroskope aller Sternzeichen.

Das kostenlose Jahreshoroskop für das Sternzeichen Fische im Astro-Jahr 2025. © Midjourney/TAG24

Horoskop Fische 2025 – Das Wichtigste im Überblick

Wie wird 2025 für Fische-Frauen? Mit ihrem Charme bricht die Fische-Frau das Eis und kann so aus einem Flirt eine ernsthafte Beziehung entstehen lassen. Um zu zweit glücklich zu sein, muss man jedoch an den Gegebenheiten arbeiten. Doch im Verlaufe des Jahres wird Paaren dies gelingen. Positive finanzielle Entwicklungen bringt das Jahr für die Fische-Frau mit sich. Auch auf der Karriereleiter geht es immer weiter nach oben. Kleinere Unstimmigkeiten im Job bleiben nicht aus, diese kann sie aber gekonnt hinter sich lassen. Wie wird 2025 für Fische-Männer? Ein Auf und Ab der Gefühle erwartet den Fische-Mann im kommenden Jahr. Doch wenn er es schafft seine Unsicherheiten abzulegen, kann er sich auf romantische Stunden mit einer Partnerin bzw. einem Partner freuen. Verhandlungen oder finanzielle Abschlüsse stehen unter einem guten Stern. Dadurch beflügelt versucht der Fische-Mann einiges auf die Beine zu stellen. Allerdings sollte er darauf achten, mit seiner gutmütigen Art nicht ausgenutzt zu werden.

Jahreshoroskop Fische-Frau: So wird das Jahr 2025

Ein traumhaftes Gefühl begleitet sie – aber mit Seitenwind ist zu rechnen. Die Fische-Frau liebt und wird geliebt – und das schon direkt ab Jahresbeginn. Zauberhafte Begegnungen prägen das Jahr 2025 und geben ihrer romantischen Ader reichlich Nahrung. Das Venusjahr bringt ihr gewinnbringende Sternenkonstellationen. In der zweiten Jahreshälfte hilft ihr dann auch Jupiter dabei, ihre finanziellen Angelegenheiten zu stabilisieren, Geschäfte erfolgreich abzuschließen und die Karriereleiter zu erklimmen. Da stören kleine Stolpersteine, die das Leben etwas schwerer machen, nicht allzu sehr. Die Fische-Frau wird 2025 alle Herausforderungen meistern und sich am Ende entspannt und zufrieden zurücklehnen.

Mantra für die Fische-Frau 2025

Du bist Fische-Frau? Das ist Dein Jahres-Mantra für 2025. © 123rf/AI, TAG24/JH

Liebe, Beruf und Gesundheit für Fische-Frauen

Liebe, Flirt, Partnerschaft Von Venus geküsst, bricht die Fische-Frau gleich im Januar das Eis. Die Liebe blüht im April zu einem romantischen Frühlingsstrauß auf. Die Fische-Frau sollte nicht verzweifeln, wenn einige Wochen lang nicht alles nur eitel Sonnenschein ist. Bereits im Juni wird es wieder zauberhaft. Temperamentvoll starten Singles dann in bewegte Sommermonate. Im August könnten sie den Partner oder die Partnerin fürs Leben treffen oder lustige Flirtmomente erleben. Um zu zweit glücklich zu sein, muss man jedoch an einigen Gegebenheiten arbeiten. Das gelingt Paaren im Sommer besonders gut. Der Herbst ist ideal, um gemeinsam Ziele zu erreichen und sich wohlzufühlen. Erfolg und Finanzen Das Venusjahr bringt für die genügsame Fische-Frau positive Entwicklungen bei den Finanzen mit sich. Auch beruflich lässt sich die Erfolgsleiter erklimmen – zwar langsam, aber stetig. Die ersten Pläne lassen sich im April realisieren. Sollte sie dann noch zögern, winken im Sommer noch einmal neue Chancen. Sie kann jetzt ruhig etwas wagen! Jupiter unterstützt die Fische-Dame und treibt das Glücksrad zu ihren Gunsten an. Verhandlungen mit Banken stehen im Oktober unter einem günstigen Stern. Allgemein kann das Sternzeichen in diesem Jahr auf Sicherheit setzen. Berufliche Unstimmigkeiten könnten zwar auftreten, lassen sich jedoch bis Jahresende klären. Gesundheit und Fitness Fidel und gut gelaunt startet die Fische-Frau ins Jahr. Jetzt sollte sie aber nicht übertreiben. Schon im Februar und März schwinden die Energien, und sie fühlt sich ausgelaugt und unkonzentriert. Das ändert sich wieder, sobald die Frühlingssonne vom Himmel lacht, denn dann drängt es sie nach draußen. Vor allem im April lohnt es sich, ein Fitnessprogramm aufzustellen, zumindest wenn sie alles daransetzt, es auch durchzuhalten! Im Juli und August fühlt sich die Fische-Frau pudelwohl. Ein Erholungsurlaub weckt ihre Lebensgeister. Im Oktober sollte sie dem Drang, sich auf die faule Haut zu legen, nicht nachgeben. Der Spätherbst bringt schöne und erholsame Tage.

Stärken und Schwächen der Fische-Frau 2025

Eine gutmütige, hilfsbereite Person – die allerdings schnell ausgenutzt wird. Die Fische-Frau ist ein fröhlicher Gefühlsmensch, der sich gerne mit Freunden umgibt. Sie wirkt ein wenig geheimnisvoll und mystisch, kann aber zuhören wie keine andere. Ihre verträumten Augen wecken bei anderen den Beschützerinstinkt, doch dank ihres Feingefühls ist sie sehr wohl in der Lage, selbstbewusst aufzutreten. Egal, ob in gemütlicher Runde oder im hektischen Alltag, sie findet sich überall intuitiv zurecht. Ihr Herz geht auf, wenn sie im sozialen Bereich helfend tätig sein kann, denn für sie ist es wichtig, das Leben mit Sinnhaftigkeit zu füllen. Ihr mangelndes Abgrenzungsvermögen macht sie verletzlich und anfällig für depressive Phasen. Was sie stark macht: Ihre idealistische und sozial geprägte Einstellung macht diese Frau so unverwechselbar. Sie hört aktiv zu, versucht zu verstehen und urteilt nicht, sondern sie ermutigt und baut andere auf. Ihre Ratschläge sind überzeugend, und ihre Sichtweise regt zum Nachdenken an. Die Kunst des "Geschehenlassen-Könnens" verleiht ihr die Kraft, hilfsbereit, aufopfernd und uneigennützig für andere da zu sein. Materielle Dinge zählen für die Fische-Frau kaum, andere Werte sind ihr wichtiger. Sie als Partnerin zu haben, bringt viele Vorteile, denn diese friedliche und liebevolle Gefährtin ist sehr anpassungsfähig und verfügt über ein großes Einfühlungsvermögen. Was sie schwach macht: Die Fische-Frau wirkt oft schutzbedürftig und unsicher. Ihre vorsichtige Art kann anstrengend sein. Sie neigt dazu, zu trödeln, Entscheidungen hinauszuzögern und Unannehmlichkeiten vor sich herzuschieben. In ihrer verträumten Welt bleibt oft wenig Platz für die Realität. Ihr angeborenes Helfersyndrom lässt sie schnell in ihrer Hilfsbereitschaft ausbrennen, und die verdiente Anerkennung bleibt häufig aus. Ein weiteres Problem ist, dass sie eine starke Fixation auf sich selbst entwickeln kann. Wenn Sie verletzt wird, kommt hinter ihrer liebenswürdigen Fassade eine widersprüchliche Persönlichkeit zutage, die mit äußerster Härte und Kälte agieren kann. Fazit: Mit ihrer romantischen Art kommt die Fische-Frau im Jahr der Venus ganz auf ihre Kosten, denn Liebe begleitet sie über alle Monate. Risiko sollte sie in beruflichen Situationen nicht schmähen, zwar langsam aber stetig wird sie an ihr Ziel gelangen.

Jahreshoroskop Fische-Mann: So wird das Jahr 2025

Venus macht ihn unwiderstehlich – jetzt heißt es, ohne Angst zugreifen! Wachgeküsst wird der Fische-Mann bereits im Januar vom Liebesplaneten Venus, was ihn unwiderstehlich macht. Er sollte jedoch nicht verzagen, wenn der Lebensfluss in den kommenden Wochen etwas ins Stocken gerät. Bereits im Juni kommt alles wieder in Fluss. Er fühlt sich gestärkt genug, um beruflichen Herausforderungen zu trotzen. Jetzt darf er etwas wagen. Im zweiten Halbjahr führt ihn Jupiter durch die Welt des Glücks und der Freuden. Es kommen Monate des Wachstums und des Erfolgs. Es gelingt ihm, seine Unsicherheiten zu überwinden und Stolpersteine zu umgehen. Allgemein winkt ihm ein erfolgreiches Jahr mit vielen Chancen.

Mantra für den Fische-Mann 2025

Du bist Fische-Mann? Das ist Dein Jahres-Mantra für 2025. © 123rf/AI, TAG24/JH

Liebe, Beruf und Gesundheit für Fische-Männer

Liebe, Flirt, Partnerschaft Das Jahr wird der Liebe des Fische-Mannes eine neue Perspektive verleihen. Schon im Januar schmilzt das Eis in der Sonne der Gefühle. Im Februar und März kühlt zwar alles wieder etwas ab, doch im April startet er neu durch – Romantik pur erwartet ihn. Im Juni erhalten Singles große Chancen. Jetzt kann der Fische-Mann einfach, ohne sich selbst zu blockieren, das ausstrahlen, was er fühlt. Wenn nun auch noch Jupiter zum Einsatz kommt, hat er gewonnen. Seine vielen Ebenen machen ihn unwiderstehlich. Er sollte sich öffnen und Unsicherheiten ablegen, denn er kommt an und wird geliebt. Das zweite Halbjahr ist für Paare wunderbar, um sich neu aufzustellen. Erfolg und Finanzen In diesem Jahr kann der Fische-Mann einige Register ziehen. Zwei besondere Wachstums- und Glücksplaneten begleiten ihn. Zum einen ebnet Venus ihm den Start ins neue Jahr. Zwar bleibt nicht alles dauerhaft prickelnd, aber immer wieder tut sich etwas. Im April stehen Verhandlungen oder finanzielle Abschlüsse unter einem guten Stern. Wichtige Vorhaben kann das Wasserzeichen getrost auf das zweite Halbjahr legen. Dann unterstützt auch noch Jupiter sein Tun, sodass sich einiges auf die Beine stellen lässt. Allerdings sollte der Fisch auf einen seriösen Ablauf achten und darauf, nicht ausgenutzt zu werden – manchmal ist er einfach zu gut für die Welt. Gesundheit und Fitness Hin und wieder hat der Fische-Mann das Gefühl, all seine Ressourcen seien verbraucht. Das täuscht. In diesem Jahr regenerieren sich die verbrauchten Energien immer wieder. Seine seelische Empfindlichkeit lässt sich überwinden, wenn er sich selbst genügend Vertrauen schenkt. Sein Element Wasser lockt ihn vor allem in den Sommermonaten. Er sollte diese Zeit für sich nutzen und in die erfrischenden Fluten abtauchen. Auch wenn er lieber einen romantischen Sonnenuntergang genießt, wäre Sport ein wichtiger Faktor, den er das ganze Jahr über einplanen sollte. Spaziergänge in der Natur stärken sein inneres Gleichgewicht und machen frei.

Stärken und Schwächen des Fische-Mannes 2025