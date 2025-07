Wochenhoroskop Fische: So wird die nächste Woche vom 7.7. bis 13.7.2025

Liebe und Partnerschaft



Wenn Du jetzt sanft bleibst, kannst Du Deinen Schatz leicht um den Finger wickeln. Nicht immer führen Beharrlichkeit und Ausdauer ans Ziel. Verabschiede Dich lieber von einer aussichtslosen Angelegenheit. Du strahlst etwas Magisches aus, und kaum jemand kann sich Deinem Einfluss entziehen. Setze diese Kräfte bewusst und zielgerichtet ein. Rufe öfter mal bei Deinem Schatz an, er sehnt sich sehr danach.

Gesundheit und Fitness

Mache mehr Atemübungen, damit bleibst Du fit und hellwach. Achte darauf, neben all Deiner Arbeit auch genug Ausgleich zu finden. Gönne Dir öfter mal eine Pause. Nimm Dir mehr Zeit für Muße und gehe sorgsam mit Deinen Kräften um.

Beruf und Finanzen

Jetzt heißt es: Einen Zahn zulegen, um Deinen Aufgaben gerecht zu werden. Zurzeit zeigst Du Deinen Vorgesetzten Dein Geschick. Mit den Kollegen läuft alles nach Plan - weiter so, dann kommt der Erfolg von selbst. Du hast Schwierigkeiten, Autoritäten anzuerkennen, wenn sie nicht verkörpern, was sie predigen. Versuche trotzdem, sie zu verstehen. Mache einfache Dinge nicht unnötig kompliziert. Gewinne Vertrauen, in Dich selbst, in die Sache und ins Leben!