Wochenhoroskop Fische: So wird die nächste Woche vom 2.12. bis 8.12.2024

Liebe und Partnerschaft

Partnerschaftlich läuft alles bestens und Du wirst in Deiner Freizeit nicht eingeschränkt. Einladungen stehen an. Du spürst ein gutes Miteinander. Je nach Geschmack solltest Du große oder intime Gesellschaft suchen. Es wird Dir gefallen, auch andere mit Deinen Aufmerksamkeiten zu erfreuen. Du solltest Deinem Partner oder Deiner Partnerin wieder vertrauen, was vorbei ist, ist vorbei! Durch offene Zwiegespräche wird Euch beiden bewusster, was Ihr wirklich wollt.

Gesundheit und Fitness

Dein Helfersyndrom macht Dir zu schaffen, kümmere Dich lieber nur um Dich selbst! Deine Kräfte schwanken zwischen hoch und tief, Du solltest richtig haushalten. Esse, was Dir schmeckt, aber mit Maß und Ziel! Triff Dich mit Leuten, mit denen Du lachen kannst.

Beruf und Finanzen

Du bist in Deinen Entscheidungen leicht zu beeinflussen. Vorsicht! Du gerätst in den Ruf, Deine Fahne nach dem Wind zu drehen. Du musst nicht alles selbst können, solltest aber wissen, wo Du Hilfe bekommst. Würdige im Berufsleben den Stand der Dinge und erkenne, was Du schon alles erreicht hast. Sonst läufst Du Deinem Erfolg davon. Du wünschst Dir eine Welt, in der nichts geschieht, was nicht geplant und abgemacht ist. Daher ist alles Unvorhergesehene für Dich eine Bedrohung.