Wochenhoroskop Fische: So wird die aktuelle Woche vom 14.7. bis 20.7.2025

Mann und Frau im Sternzeichen Fische sind in dieser Horoskop -Woche äußerst kontaktfreudig, dürfen bei aller Liebe aber ihre Gesundheit nicht vernachlässigen. Das kostenlose Wochenhoroskop für Fische vom 14.7. bis 20.7.2025 verrät außerdem, worauf das Sternzeichen im Berufsleben jetzt besonders achten sollte.

Liebe und Partnerschaft

Im Moment ist alles ganz nach Deinem Geschmack. Es warten viele gefühlvolle Stunden und ein Hauch von Leidenschaft auf Dich. Du wirkst anziehend und begehrenswert. Doch überstürze nichts im Eifer des Gefechts, das könnte nachteilig sein. Bist Du blind oder willst Du nicht erkennen, dass Du gefragt bist?

Gesundheit und Fitness

Fußgymnastik unter dem Tisch ist besser als gar kein Sport. Deine Unzufriedenheit raubt Dir den Schlaf und wirkt sich auf Deine Gesundheit aus. Du wirkst heute wieder sehr nervös. Deine Fitness ist grundsätzlich gut, übertreibe es aber nicht. Achte auf die Signale Deines Körpers.

Beruf und Finanzen

Du bist zäh und stark und willst Dich gern in den Vordergrund drängen. Doch: Glück auf Kosten anderer währt meist nur kurz. Du bekommst es mit aufgebrachten Menschen zu tun, es kann zu Konflikten oder Trennungen kommen. Bald triffst Du auf jemanden mit starker, ausgeglichener Ausstrahlung. Nutze diesen Moment für einen kleinen Flirt. Neue Erkenntnisse verheißen Erfolg, neue Verbindungen ergeben sich. Blicke also optimistisch in die Zukunft!