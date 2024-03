Wochenhoroskop Jungfrau: Deine Horoskop Woche vom 1.4. bis 7.4.2024

In Liebesdingen stehen Jungfrau-Geborene vor Leidenschaft förmlich in Flammen. Doch wird Dir das erhöhte Energielevel auch in beruflichen Angelegenheiten in der neuen Horoskop Woche behilflich sein. Dennoch solltest Du Deiner Gesundheit laut Wochenhoroskop vom 1.4. bis 7.4.2024 nicht zu viel zumuten. Wer hier auf sein Bauchgefühl hört, macht jedoch bereits vieles richtig.