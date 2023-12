Jahreshoroskop 2024 Jungfrau: Das erwartet Dein Sternzeichen im Sonnenjahr

Jahreshoroskop 2024 fürs ⭐Sternzeichen Jungfrau | Der Blick in die Zukunft für Mann + Frau. Alles zu Liebe, Gesundheit, Erfolg, Glück & Finanzen | TAG24.

Jungfrau: 24. August bis 23. September Das Leben hält so manche Herausforderung bereit. Mit der Unterstützung der Sterne können Jungfrau-Männer und -Frauen herausfinden, was das Jahr des Herrscherplaneten Sonne zu übermitteln hat und somit ihrem persönlichen Glück auf die Sprünge helfen. Das Jahreshoroskop 2024 weiß alles über Liebe und Partnerschaft, Gesundheit und Fitness sowie Beruf und Finanzen. Hier gibt es die Jahreshoroskope aller Sternzeichen.

Das kostenlose Jahreshoroskop für das Sternzeichen Jungfrau im Astro-Jahr 2023. © Midjourney/TAG24, CB

Horoskop Jungfrau 2024 - Das Wichtigste im Überblick

Wie wird 2024 für Jungfrau-Frauen? Singles sind schon zu Beginn des Jahres bereit für eine feste Beziehung. Im Juni und Juli würde sie in der Liebe gerne durchstarten, doch zuerst muss sie mit einigen Stolpersteinen rechnen. Aufgeben sollte sie nicht, denn im Sommer überschüttet Venus sie mit einem zauberhaften Liebessegen. Auch der goldene Herbst lässt die Herzen höher schlagen. Wenn sie wachsam ins Jahr startet, erkennt sie erste berufliche und geschäftliche Chancen. In Geldfragen hat sie immer den richtigen Riecher und punktet damit im Mai. Gespräche mit der Chefetage führen zum Erfolg. Nach einer kleinen Flaute wird sie im Juli und August weiterhin an ihrer Karriere feilen und im Herbst die Früchte ihrer Bemühungen ernten. Wie wird 2024 für Jungfrau-Männer?

Zu Beginn glaubt er, alles hätte sich gegen ihn verschworen. Er sollte Ruhe bewahren, denn das ändert sich ganz schnell. Leidenschaftlich wird es im Juni, wenn er seine Pläne in die Tat umsetzt. Im Sommer und Herbst weht ein romantischer Wind. Dieser Liebeszauber macht ihn sinnlich und verführerisch. Bei der Richtigen kann er tiefe Gefühle zulassen. Anfangs sollte er nicht alles auf eine Karte setzen, sondern lieber abwarten. Ab März will sein Verstand gefordert werden, er vertieft sein Wissen und sucht Veränderung. Er bekommt nichts geschenkt, aber im Mai stellen sich erste Erfolge ein. Der Spätsommer eröffnet ihm Möglichkeiten, seine Karriere voranzutreiben und finanziell alles auszuschöpfen.

Jungfrau-Frau: So wird 2024 laut Jahreshoroskop

Kopf-mäßig weiß sie genau, was sie will - Erfolge sind vorprogrammiert. Wenn sich der Start auch etwas holprig zeigt, hat es das Sonnenjahr 2024 in sich. Bereits im März stellt sie sich wohlüberlegt ihren Aufgaben. Jetzt weiß sie genau, was sie will. Der Wonnemonat Mai verspricht einen besonderen Zauber. Merkur verleiht ihr gleichzeitig Rückenwind. Alles, was sie jetzt in die Hand nimmt, kann zum Erfolg führen. In den Monat Juni kann sie keine allzu großen Erwartungen setzen. Dann sollte sie alles etwas ruhiger angehen. Der Sommer kann sich sehen lassen. Auch der Herbst beginnt erfolgversprechend. Liebe und Romantik sind ihre stetigen Begleiter. Befreit und zufrieden schließt sie das Jahr ab.

Astro-Jahresbarometer für die Jungfrau-Frau

Du bist Jungfrau-Frau? Das ist Dein Astro-Jahresbarometer für 2024. © RTV

Liebe, Beruf und Gesundheit für Jungfrau-Frauen

Liebe, Flirt, Partnerschaft Singles sind schon zu Beginn des Jahres bereit für eine feste Beziehung. Eine gemeinsame Wohnung könnte ab März auf dem Programm stehen. Im Juni und Juli würde sie in der Liebe gerne durchstarten, doch mit Saturn als Hüter der Schwelle muss sie mit einigen Stolpersteinen rechnen. Jetzt darf sie bloß nicht aufgeben, denn Venus überschüttet sie im Sommer mit einem zauberhaften Liebessegen. Den kann sie einfach genießen und sich fallen lassen. Auch der Herbst bringt einige sonnige Liebestage. Der goldene Oktober lässt das Herz der Liebenden höherschlagen. Bis zum Jahresende flaut die Romantik dann wieder ganz leicht ab. Erfolg und Finanzen Wenn sie wachsam in das neue Jahr startet, wird sie erkennen, dass sich bereits Ende Januar berufliche und geschäftliche Chancen auftun. Von Neptun inspiriert, hat sie in Geldfragen immer wieder den richtigen Riecher. Ende Mai kann sie erneut durchstarten. Gespräche mit der Chefetage führen zum Erfolg. Im Juni sollte sie nicht gleich die Flinte ins Korn werfen, wenn sich Erwartungen nicht sofort erfüllen. Im Juli und August kann sie an ihrer Karriere feilen und erntet im Herbst die Früchte ihrer Bemühungen. Jetzt zeigt Merkur erneut, wo es langgeht. Sie sollte die Phase nutzen und im Spätherbst nicht verzweifeln, denn es tut sich etwas. Gesundheit und Fitness Wenn sie ihren Verstand und ihr Denkvermögen nicht immer unter Druck setzt, geht es ihr gut. Venus bringt zu Jahresbeginn ihre Gefühlsebene ins Gleichgewicht. Jupiter und Merkur machen sie leistungsfähig und Mars schenkt ihr eine Kondition, die sich sehen lassen kann. Besonders ab März spürt sie eine besondere Energie. Sie ist sich ihrer Bedürfnisse bewusst und weiß, was sie für sich tun muss. Im Mai ist Entspannung angesagt. Ein Kurzurlaub oder ein Wellnessprogramm würden ihr guttun. Die Sommermonate laden ihre Akkus ebenfalls auf. Das macht sich im Herbst positiv bemerkbar. Kraftvoll kann sie ihre Wege beschreiten.

Stärken und Schwächen der Jungfrau-Frau

Was sie tut, hat Hand und Fuß - ihr Lebensstil kann aber sehr anstrengend sein. Vernunft und Präzision werden bei ihr großgeschrieben. Ihr Auftreten zeigt Stil und Niveau, nur ihr Sauberkeitstick sowie ihre Zukunftsängste können so manchen zur Verzweiflung bringen. Niemand vermag so instinktsicher wie sie zu unterscheiden zwischen dem, was gesund oder ungesund, nützlich oder unnütz, wertvoll oder schädlich ist. Sie besitzt zudem einen scharfen Verstand, ist sehr fleißig und führt einen asketischen Lebensstil. Wenn sie auch manchmal als materialistisch und kritiksüchtig bezeichnet wird, kann man doch erkennen, dass unter der kühlen und berechnend wirkenden Oberfläche meistens ein sehr romantischer und verletzlicher Kern verborgen ist. Was sie stark macht: Was sie tut, hat stets eine Basis. Ihre Spezialität ist das Verwalten der Finanzen. Sehr realistisch eingestellt, wird sie keinesfalls auf Vermutungen oder Ahnungen hin etwas unternehmen. „Vertrauen ist gut, Kontrolle ist besser“, so lautet ihre Devise. Sie lässt sich nie auf ein Abenteuer ein, dessen Ausgang nicht vorher schon zu 100 Prozent feststeht. Von halbgaren Sachen und träumerischen Illusionen hält sie nicht viel. Damit nimmt sie in Kauf, dass ihr dabei manches entgeht. Sie ist eine wunderbare Zuhörerin und ihre Ratschläge sind nicht zu verachten. Mit ihr hat man eine treue und ehrliche Partnerin an der Seite, die nach klaren Vorstellungen ihr Leben gestaltet. Was sie schwach macht: Kritisch, kühl und verklemmt wirkt bisweilen ihr Auftreten. Sie glaubt nur das, was beweisbar ist, erscheint dadurch verbissen und ins Detail vertieft. Einseitig und nur auf Zweckmäßigkeit ausgerichtet, kann es ihr immer wieder passieren, an den schönen Dingen des Lebens vorbeizuziehen. Das weckt Neid und Resignation. Tiefe Gefühle zu zeigen, fällt ihr häufig schwer, und sich dem Strom des Lebens anzuvertrauen, würde sie niemals wagen. Sie plant und kontrolliert sich und ihr Leben - das kann anstrengend sein. Überall entdeckt sie ein Haar in der Suppe, das sie bemängeln kann. Wenn man sie zu sehr in die Enge treibt, reagiert sie schnell zynisch und sarkastisch.

Fazit: Löwe-Frauen sind wahre Realisten, die alles im Griff haben wollen. Das birgt viele Vorteile, jedoch würde es ihr guttun, auch an ihren kleinen Schwächen zu wachsen. Das Sonne-Jahr 2024 steht für Entwicklung und Veränderung. Gefühle zeigen und dem Moment ganz ohne Kontrolle zu vertrauen, ist ein Ziel, an dem die treue Löwe-Frau arbeiten kann.

Jungfrau-Mann: So wird 2024 laut Jahreshoroskop

Höhen und Tiefen lösen sich ab - am Ende liegt aber alles im grünen Bereich. Merkur wird ihn im neuen Jahr einige Male an die Hand nehmen und sicher durch den Dschungel seiner Lebensthemen führen. Mars verspricht die nötige Energie und auch Jupiter strahlt immer wieder um die Ecke und beschert ihm die eine oder andere Glücksphase. So kommt er gut durch das Jahr, auch wenn die eine oder andere Hürde zu nehmen ist. Im Frühjahr zeigen sich die ersten Möglichkeiten, vor allem in der Liebe. Der Sommer verläuft zunächst etwas zäh. Mit Beharrlichkeit gelangt er im Herbst an sein Ziel. Danach hat er das Gefühl, dass alles etwas stagniert. Er muss sich keine Sorgen machen, alles bleibt weiterhin im grünen Bereich.

Astro-Jahresbarometer für den Jungfrau-Mann

Du bist Jungfrau-Frau? Das ist Dein Astro-Jahresbarometer für 2024. © RTV

Liebe, Beruf und Gesundheit für Jungfrau-Männer

Liebe, Flirt, Partnerschaft Am Jahresanfang hat er das Gefühl, alles hätte sich gegen ihn verschworen. Er ist genervt und bekommt alles in den falschen Hals. Er sollte Ruhe bewahren, denn das ändert sich ganz schnell. Leidenschaftlich wird es im Juni, wenn Pläne geschmiedet und Vorhaben umgesetzt werden. Im Sommer und Herbst weht ein romantischer Wind. Dieser herrliche Liebeszauber macht ihn sinnlich und verführerisch. Diese Chance sollte er für sich nutzen und zeigen, welche tiefen Gefühle sich hinter seiner realistischen Denkweise verbergen. Jetzt wird er auch erkennen, wer zu ihm passt und ihm guttut. Sobald die Herbstnebel aufsteigen, wird es ruhig. Erfolg und Finanzen Zu Beginn des Jahres sollte er nicht alles auf eine Karte setzten, sondern lieber abwarten. Ab März meldet sich seine intellektuelle Seite. Er möchte sich gerne weiterbilden, zeigt Interesse für Veränderungen in beruflichen und geschäftlichen Angelegenheiten. Die Chancen stehen gut, allerdings wird ihm nichts geschenkt. Im Mai stellen sich erste Erfolge ein. Im August spielt er seine analytische Seite zu seinem Vorteil aus und treibt seine Karriere voran. Auch im Herbst ergeben sich Chancen, etwas zu bewegen und finanziell alles auszuschöpfen. Im November und Dezember sollte er vorsichtig und mit Bedacht Entscheidungen treffen. Gesundheit und Fitness Saturn und Neptun in den Fischen wirken etwas blockierend. Schon zu Beginn des Jahres kann es sein, dass er sich nicht ganz wohlfühlt. Jetzt sollte er sich lieber etwas Ruhe gönnen oder einige Wellnesstage einplanen. Der Mai bringt neue Kraft und bietet ihm die Möglichkeit, sportlich wieder auf die Beine zu kommen. Er nimmt sich ein Programm vor, das sich das ganze Jahr über bewährt. Mit Venus verspürt er immer wieder Glücksgefühle, die ihn aufbauen. Er geht aus sich heraus, kommt gut an. Das ist Balsam für seine Seele und schenkt ihm im Oktober das nötige Selbstbewusstsein. An trüben Wintertagen zieht er sich wieder zurück.

Stärken und Schwächen des Jungfrau-Manns

Er beherrscht jede Szene - macht sich aber gleichzeitig das Leben schwer.

Vorsicht ist die Mutter der Porzellankiste: Nichts überlässt er dem Zufall. In einer Krisensituation behält er einen klaren Kopf, ordnet und organisiert, beherrscht die Situation bis ins kleinste Detail. Seine kluge, vorausschauende Vorgehensweise ist auf messbare und nachprüfbare Ergebnisse ausgerichtet. Mitarbeiter und Vorgesetzte schätzen seinen Fleiß, seine Gründlichkeit und Zuverlässigkeit. Er ist ein begnadeter Zuhörer, gibt lösungsorientierte Ratschläge, verträgt allerdings keine dramatischen Szenen, Tränen oder Wutausbrüche. Gefühlen kann er sich nicht vollkommen hingeben, wirkt dadurch auf andere oft verklemmt und unnahbar. Sein Sicherheitsbedürfnis ist fast zwanghaft und seine Kritik gefürchtet. Was ihn stark macht Er will sich stets nützlich machen und stellt daher seine Fähigkeiten gerne in den Dienst der Allgemeinheit. Es liegt ihm, als Betreuer und Beschützer aufzutreten, seine Ratschläge können bedenkenlos angenommen und umgesetzt werden. Diese etwas steife Persönlichkeit ist ein wahrer Meister darin, sich anzupassen. Jedes Chaos bekämpft er intensiv und seine vorausschauende Denkweise ist klar auf das Ziel fokussiert. Vertraut man ihm ein Geheimnis an, kann man sich auf sein Stillschweigen verlassen. Wenn in einer Krisensituation alle ziellos hin- und herrennen, behält er einen kühlen Kopf, trifft sachlich eine Entscheidung und bringt damit alles wieder in geregelte Bahnen. Er ist für viele der Retter in der Not. Was ihn schwach macht Durch seine oftmals verkopfte Art erschwert er sich selbst das Leben. Seine Kritiklust macht ihn bisweilen recht unbeliebt und er hält anderen gerne ihre Schwächen vor. Er stellt viel zu hohe Anforderungen an seine Mitmenschen. Auf Gefühlsausbrüche reagiert er meist unbeholfen. Mit seinen Kollegen wird er nicht so richtig warm und verschanzt sich lieber hinter einem Berg von Arbeit. Ein lockeres Auftreten gelingt ihm nur selten, zu sehr ist er auf den Nutzen seines Handelns fokussiert. Sein Verstand hat sein Herz meistens fest im Griff.