Wochenhoroskop Jungfrau: Deine Horoskop Woche vom 17.2. bis 23.2.2025

Wow! Die aktuelle Horoskop -Woche strotzt laut Astrologie vor Erotik. Wie Du Deine Potenziale in der Liebe, im Beruf und für Deine Gesundheit am besten nutzen kannst , erfährst Du im kostenlosen Wochenhoroskop für Jungfrau vom 17.2. bis 23.2.2025.

Liebe und Partnerschaft

Es bleibt Dir jetzt nichts anderes mehr übrig, als Kompromisse zu schließen und guten Willen zu zeigen. Du hast schon genug zerstört. Auch wenn die Situation sehr verfahren ist, Gefühle und Liebe werden siegen. Nur keine Hemmungen, erobere Dir Deinen Herzensmenschen! Du bemühst Dich viel zu wenig um das nötige Verständnis für die Sorgen Deines Partners oder Deiner Partnerin.

Gesundheit und Fitness

Nach dem Regen kommt der Sonnenschein, das gilt auch für Deine Gesundheit. Schon bald löst sich das eine oder andere in Wohlgefallen auf. Du bist ziemlich leistungsfähig. Leichte Kreislaufschwankungen sind möglich. Gönne Dir kleine Verwöhnmomente wie eine Massage, Meditation oder Yoga. Du wirst gestärkt daraus hervorgehen.

Beruf und Finanzen

Wenn Du in einer Sackgasse steckst, so ist das nicht die Schuld anderer. Trotzdem Kopf hoch, denke positiv und nutze Deine vielen Chancen! Es gibt keinen Grund, sich am Arbeitsplatz einschüchtern zu lassen. Du beeindruckst jemanden mit Deinem klugen Köpfchen. Damit allein ist es aber nicht getan, riskiere auch einen erotischen Blick. Lasse Dich jetzt nicht von einer gewissen inneren Faulheit verführen.