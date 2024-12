Jahreshoroskop 2025 Jungfrau: Das erwartet Dein Sternzeichen im neuen Jahr

Jahreshoroskop 2025 für das ⭐Sternzeichen Jungfrau | Der Blick in die Zukunft für Mann + Frau. Alles zu Liebe, Gesundheit, Erfolg, Glück & Finanzen | TAG24

Jungfrau: 24. August bis 23. September Das Venusjahr hält viele Veränderungen für Dich bereit. In Deinem kostenlosen Jahreshoroskop 2025 für Jungfrau erfährst Du, wie die Sterne Dein Leben, Deine Beziehungen und Deine beruflichen Ziele beeinflussen werden. Lasse Dich von den astrologischen Einflüssen inspirieren und plane Dein Jahr voller Glück und Erfolg. Hier gibt es die Jahreshoroskope aller Sternzeichen.

Das kostenlose Jahreshoroskop für das Sternzeichen Jungfrau im Astro-Jahr 2025. © Midjourney/TAG24

Horoskop Jungfrau 2025 - Das Wichtigste im Überblick

Wie wird 2025 für Jungfrau-Frauen? 2025 wird ein Jahr voller Veränderungen. Zu Beginn des Jahres lösen sich Verspannungen, und es entstehen erste Dates – wer wagt, gewinnt! Ab Juni zeigen sich ernsthafte Chancen. Vielversprechende Begegnungen sowie das Lösen von Konflikten bringen neue Perspektiven. Der Sommer ist romantisch, im Herbst begleiten tiefe Gefühle und Romantik das Jahr. In Sachen Erfolg und Finanzen stehen Venus und Jupiter der Jungfrau zur Seite. Zwar stagniert es anfangs, doch mit Geduld und einem Blick auf die zweite Jahreshälfte eröffnen sich neue berufliche Möglichkeiten, besonders im Juni und September. Im Herbst lösen sich Probleme und das Jahr wird erfolgreich abgeschlossen. Wie wird 2025 für Jungfrau-Männer? 2025 beginnt für den Jungfrau-Mann voller Liebe und Harmonie. Februar und März könnten jedoch schwieriger werden, auch im Mai gibt es Anspannungen. Ab Juni wird es dann richtig romantisch: Singles sind aktiv, Paare genießen ihre Gemeinsamkeiten. Im September folgen leidenschaftliche Begegnungen, im November knistert es ordentlich. Beruflich kann der Jungfrau-Mann 2025 seine Pläne umsetzen und Verluste aus dem Vorjahr ausgleichen. Besonders im zweiten Halbjahr sind Erfolge zu erwarten. Juni und August eignen sich für geschäftliche Themen, der September für Veränderungen. Im November sollte er eine Entscheidung treffen und sich von alten Strukturen lösen.

Jahreshoroskop Jungfrau-Frau: So wird das Jahr 2025

Sie schwebt auf Wolke Sieben – sollte aber nicht leichtsinnig werden. Was gibt es Schöneres, als im Venusjahr bereits zu Beginn des Jahres von diesem romantischen Zauber angestrahlt zu werden? Die sehr strukturierte Jungfrau-Dame startet leidenschaftlich in das neue Jahr. Übermütig wird sie dabei jedoch nicht, denn Saturn hebt immer noch seinen Zeigefinger und weist sie in die Schranken. Im Februar und März kann sie erst einmal nicht viel erwarten. Das ändert sich jedoch im Laufe des Jahres. Ab Juni wird schließlich alles stimmiger. Jupiter setzt Akzente und sorgt mit Venus für volle Kraft. Das Sternzeichen Jungfrau spürt diese Energien und kann jetzt aufs Ganze gehen. Mit etwas Aufregung ist also durchaus zu rechnen.

Mantra für die Jungfrau-Frau 2025

Du bist Jungfrau-Frau? Das ist Dein Jahres-Mantra für 2025. © 123rf/AI, TAG24/JH

Liebe, Beruf und Gesundheit für Jungfrau-Frauen

Liebe, Flirt, Partnerschaft: Mit Venus und Jupiter tut sich 2025 einiges. Schon zu Beginn des Jahres lösen sich erste Verspannungen und es können erste Dates stattfinden. Wer nicht wagt, der nicht gewinnt! Die Jungfrau sollte nicht verzagen, wenn das Strohfeuer verfliegt. Neue Chancen ergeben sich ab Juni, da wird es ernst. Es kommt zu vielversprechenden Begegnungen und ein romantischer Sommer kündigt sich an. Konflikte in Partnerschaften lösen sich auf. Man entdeckt Gemeinsamkeiten und lebt sie aus. Tiefe Liebesgefühle begleiten sie im Herbst. Venus dockt an und verspricht für die Jungfrau Romantik pur. Jetzt kann sie alle Register ziehen und die Liebe genießen. Erfolg und Finanzen: Venus und Jupiter, die Planeten des Glücks und der Fülle, sind 2025 an der Seite der Jungfrau. Das verspricht Erfolg und Zuwachs, auch was die Finanzen betrifft. Da lässt sich einiges auf die Reihe bringen, besonders in der zweiten Jahreshälfte. Sie sollte Geduld bewahren, wenn alles in den ersten Monaten noch stagniert. Auch in dieser Zeit gibt es Zwischenhochs. Wer sich beruflich verändern möchte, kann im Juni oder September seine Fühler ausstrecken. Im Sommer können einige Zweifel aufkommen. Geschäftlich ist trotz guter Phasen Einsatz gefordert. Probleme lösen sich im Spätherbst, so schließt die Jungfrau 2025 mit einer guten Bilanz ab. Gesundheit und Fitness: Das Thema Gesundheit ist für diese Dame sehr wichtig. In diesem Jahr wird sie auf keinen Fall den Überblick verlieren. Liebe, Freude und Wachstum stehen ihr zur Seite. Sie freut sich über Erfolge, und das tut ihr gut. Ihr Selbstwertgefühl steigt, und die Seele ist rundum zufrieden. Wiederkehrende Krankheiten können gelindert werden. Die Verdauung ist ihre Schwachstelle, daher sollte die Jungfrau stets auf die richtige Ernährung und Entspannung achten, besonders im Frühjahr. Das Jahr fordert viel, sodass Stress vorprogrammiert ist. Daher sollte sie sich Ruhepausen und Auszeiten nehmen, insbesondere im Frühsommer und zu Beginn des Herbstes.

Stärken und Schwächen der Jungfrau-Frau 2025

Struktur und Anpassung prägen ihr Leben – ihre Seitenhiebe schmerzen. Ihr Leben ist von Struktur und Anpassung geprägt. Ihr etwas kühles, aber stilvolles Auftreten wirkt oft herausfordernd. Man hat das Gefühl, dass niemand es ihr recht machen kann. Oft hat man den Eindruck, als würde die Jungfrau über den Dingen stehen, doch das ist nicht ganz der Fall. Tiefgehende Ängste schlummern in ihrem Inneren. Deshalb kontrolliert sie alles und alles muss nach Plan verlaufen. Nichts will und kann sie dem Zufall überlassen. Die Finanzen will sie perfekt geregelt haben, ihre materielle Einstellung bereitet manchmal Kopfschmerzen. Hilfreich steht sie anderen mit Rat und Tat zur Seite und setzt sich für Schwächere ein. Was sie stark macht: Die Persönlichkeit der Jungfrau ist geprägt von Vernunft und Anpassung. Sie setzt die richtigen Prioritäten, passt sich den Umweltbedingungen perfekt an, setzt sich klare Selbstgrenzen und handelt mit kluger Voraussicht und pragmatischer Orientierung. Nichts überlässt sie dem Zufall, denn Planen ist ihr halbes Leben. Sie ist eine Expertin in Geldangelegenheiten und führt ein gepflegtes und ordentliches Heim. Arbeiten, Dienen, Helfen und Heilen sind ihre Welt. Hier fühlt sich die Jungfrau wohl und kann sich so richtig verwirklichen. Ihre Aufgaben erledigt sie exakt, gründlich und zuverlässig. Eine gute Allgemeinbildung sowie ein wacher Geist zeichnen sie ebenfalls aus. Was sie schwach macht: Als Sicherheitsfanatikerin wirkt die Jungfrau oft engstirnig und ins Detail verbohrt. Sie ist kein Mensch, der sich gedanklich frei bewegt oder sich einfach einmal treiben lässt. Alles muss durchgeplant sein. Etwas verklemmt, verliebt sie sich nur, wenn alles stimmig ist. Mit ihrer oft auftretenden inneren Unzufriedenheit neigt sie zu Nörgelei, Resignation, Neid und Verbitterung. Ihr misstrauisches Handeln ist teilweise pingelig, pedantisch und einseitig auf Zweckmäßigkeit ausgerichtet. Ihre Kritiksucht kennt keine Grenzen. Die erotische Ader der Jungfrau-Dame bringt man nicht so schnell zum Fließen, da ihre Hemmungen zu groß sind. Nach dem ersten Treffen kommt es mit Sicherheit nicht sofort zur heißen Liebesnacht. Fazit: Die Jungfrau-Frau startet 2025 mit romantischer Energie, aber Saturn mahnt zur Vorsicht. Ab Juni verbessern sich Liebes- und Erfolgschancen deutlich, besonders durch Venus und Jupiter. Ihre Stärken sind Vernunft, Struktur und Zuverlässigkeit, doch sie muss an Perfektionismus und Kritiksucht arbeiten. Gesundheitlich sorgen Ernährung und Ruhephasen für Balance, während beruflich Geduld und Einsatz belohnt werden.

Jahreshoroskop Jungfrau-Mann: So wird das Jahr 2025

Er nimmt alle Hürden mit Leichtigkeit – Erfolge sind ihm sicher. Das Jahr wird vielversprechend. Bereits im Januar startet der Jungfrau-Mann durch. Von Februar bis April steht dann erst einmal Beobachtung auf dem Programm. Der blockierende Saturn zieht aber ab dem Sommer weiter. Venus und Jupiter sorgen nun für Fülle und ein herrliches Liebesgefühl. Die Finanzen fließen aus verschiedenen Quellen und erfolgreiche Geschäftsabschlüsse heben die Stimmung. Im Juni stehen Karrierechancen und Wachstum im Mittelpunkt. Der Jungfrau-Mann kann sich über Mangel nicht beschweren, sollte jedoch auch nichts auf die leichte Schulter nehmen. Die einen oder anderen Strapazen muss er überwinden.



Mantra für den Jungfrau-Mann 2025

Du bist Jungfrau-Mann? Das ist Dein Jahres-Mantra für 2025. © 123rf/AI, TAG24/JH

Liebe, Beruf und Gesundheit für Jungfrau-Männer

Liebe, Flirt, Partnerschaft: Bereits zu Jahresbeginn kann der Jungfrau-Mann in den Himmel der Liebe aufsteigen. Das Eheleben zeigt sich friedlich und Harmonie kehrt ein. Februar und März sehen dagegen nicht ganz so rosig aus. Dafür stehen im April wieder alle Türen offen. Im Mai könnte es zu Anspannungen kommen. Richtig warm ums Herz wird es ab Juni. Venus und Jupiter lassen die Liebe blühen. Singles ziehen um die Häuser, ihre erotische Ausstrahlung ist nicht zu übersehen. Paare genießen ihre Gemeinsamkeiten. Auch im September wird es leidenschaftlich, im November kann es gewaltig knistern. Der manchmal etwas spröde Herr kommt an! Erfolg und Finanzen: Die Habenseite füllt sich. Der Jungfrau-Mann kann seine Pläne vorantreiben und Verluste aus dem vergangenen Jahr ausgleichen, wenn er Geduld mitbringt und sich sammelt. Vor allem im zweiten Halbjahr kann er einige Erfolge verbuchen. Im Juni und August lassen sich geschäftliche Themen auf die richtige Bahn bringen. Wichtige Bankgespräche stehen jetzt unter einem guten Stern. Auch beruflich kann das Sternzeichen jetzt einiges bewegen. Im September stehen die Chancen für Veränderungen gut. Im November ist der Jungfrau-Mann aufgefordert, klare Entscheidungen zu treffen. Er nimmt Abstand von alten Strukturen und ist frei für neue, erfolgreiche Wege. Gesundheit und Fitness: Das Thema Gesundheit sollte im Kopf des Jungfrau-Mannes nicht Überhand nehmen. Je weniger er sich damit beschäftigt, umso entspannter fühlt er sich auch. Im März und April machen sich Müdigkeit und Lustlosigkeit breit. Das gibt sich wieder, wenn ab Mai neue Energien seinen Körper durchströmen. Dann hat er das Gefühl, er könnte Bäume ausreißen, was er im Juni sicherlich tun wird. In den Sommermonaten sollte er jedoch trotzdem immer wieder für entspannte Auszeiten sorgen. Im Herbst wäre es besser, einer gesunden Routine zu folgen: sich bewusst ernähren, sportliche Betätigungen einbauen und viel Zeit in der Natur verbringen.

Stärken und Schwächen des Jungfrau-Mannes 2025