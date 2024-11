Wochenhoroskop Jungfrau: Deine Horoskop Woche vom 25.11. bis 1.12.2024

Die Sterne stehen Dir auch in der neuen Horoskop-Woche wieder mit Rat und Tat zur Seite. Das aktuelle Wochenhoroskop für Jungfrau vom 25.11. bis 1.12.2024 verrät Dir, was in der Liebe und im Beruf auf Dich zukommt und worauf Du bei Deiner Gesundheit achten solltest.