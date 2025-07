Wochenhoroskop Jungfrau: So wird die neue Woche vom 28.7. bis 3.8.2025

Blicke mit dem kostenlosen Wochenhoroskop für Jungfrau vom 28.7. bis 3.8.2025 in die Zukunft und erfahre, welche Unsicherheiten in Liebe, Beruf und Gesundheit auf Dich zukommen. Doch in der neuen Horoskop-Woche müssen Jungfrau-Mann und Jungfrau-Frau ebenso sich selbst ergründen, dann vereinen sich die Gefühle in jeder Beziehung in Harmonie.